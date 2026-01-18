Zehn Tore, ein lang ersehntes Comeback und ein lupenreiner Quattrick: Das zweite Testspiel des Rheinlandligisten Ahrweiler BC hatte viele positive Aspekt, nicht nur das Ergebnis von 10:0 beim HSV Langenfeld.
Zweiter Test, zweistellige Torausbeute für den Ahrweiler BC: Der Tabellenführer der Fußball-Rheinlandliga siegte beim HSV Langenfeld, der in der Gruppe 2 der Bezirksliga Niederrhein zu Hause und dort Vierter ist, mit 10:0 (5:0). Dabei gab es einige erfreuliche Aspekte beim ABC neben dem reinen Resultat.