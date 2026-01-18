Positive Aspekte beim ABC Pazurek-Comeback und Seck-Quattrick bei Ahrweilers 10:0 Mirko Bernd 18.01.2026, 14:39 Uhr

i Dass Aron Seck (in Rot) torgefährlich ist, hat er in der Reserve des Rheinlandligisten Ahrweiler BC in dieser Saison bereits bewiesen mit 14 Treffern beim Tabellendritten, der drei Punkte hinter dem Zweiten Maifeld-Elztal steht. Nun traf er viermal im Test der Ersten in Langenfeld beim 10:0, schon beim 5:2 in Oberdrees hatte er einmal genetzt. Martin Gausmann

Zehn Tore, ein lang ersehntes Comeback und ein lupenreiner Quattrick: Das zweite Testspiel des Rheinlandligisten Ahrweiler BC hatte viele positive Aspekt, nicht nur das Ergebnis von 10:0 beim HSV Langenfeld.

Zweiter Test, zweistellige Torausbeute für den Ahrweiler BC: Der Tabellenführer der Fußball-Rheinlandliga siegte beim HSV Langenfeld, der in der Gruppe 2 der Bezirksliga Niederrhein zu Hause und dort Vierter ist, mit 10:0 (5:0). Dabei gab es einige erfreuliche Aspekte beim ABC neben dem reinen Resultat.







