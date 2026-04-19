Laubach hat das letzte Wort
Oster trifft ganz spät zum 4:3 in Mülheim-Kärlich
Hin und her ging es auf dem Mülheim-Kärlich Naturrasen, die SG (hier am Ball mit Routinier Daniel Aretz) verlor am Ende gegen La
Hin und her ging es auf dem Mülheim-Kärlich Naturrasen, die SG (hier am Ball mit Routinier Daniel Aretz) verlor am Ende gegen Laubach um Steffen Schmitt mit 3:4.
Jörg Niebergall

Das letzte Wort hatte Lars Oster beim Rheinlandliga-Spiel seiner Laubacher in Mülheim-Kärlich. Das 4:3 für die Gäste in der Nachspielzeit beschert ihnen zwar noch nicht endgültig den Klassenerhalt, aber viel fehlt nun nicht mehr – wenn überhaupt.

Lesezeit 3 Minuten
Hin und her ging es, sieben Tore zeugen von prächtiger Unterhaltung – am Ende setzte Fußball-Rheinlandligist SV Laubach den letzten Stich im Auswärtsspiel in Mülheim-Kärlich und setzte sich nach 2:1-Pausenführung am Ende mit 4:3 durch.Ein Missverständnis zuviel sorgte für die späte Entscheidung zugunsten der Gäste: SG-Keeper Marc Reifenschneider hatte den Ball nicht festgehalten, Mitspieler Christian Scheu war keine Hilfe, Joker Lars Oster ...

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