Das letzte Wort hatte Lars Oster beim Rheinlandliga-Spiel seiner Laubacher in Mülheim-Kärlich. Das 4:3 für die Gäste in der Nachspielzeit beschert ihnen zwar noch nicht endgültig den Klassenerhalt, aber viel fehlt nun nicht mehr – wenn überhaupt.
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Hin und her ging es, sieben Tore zeugen von prächtiger Unterhaltung – am Ende setzte Fußball-Rheinlandligist SV Laubach den letzten Stich im Auswärtsspiel in Mülheim-Kärlich und setzte sich nach 2:1-Pausenführung am Ende mit 4:3 durch.Ein Missverständnis zuviel sorgte für die späte Entscheidung zugunsten der Gäste: SG-Keeper Marc Reifenschneider hatte den Ball nicht festgehalten, Mitspieler Christian Scheu war keine Hilfe, Joker Lars Oster ...