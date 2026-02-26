Andernach muss umstellen Ohne Dreierkette zum Dreier gegen Viertletzten Laubach? Mirko Bernd 26.02.2026, 16:00 Uhr

i Hinter dem Einsatz von Laubachs Lukas Mey (in Rot) steht noch ein Fragezeichen, Andernachs Drilon Demiraj (links) ist dabei, spielte aber zuletzt nicht von Beginn an beim 1:3 in Mülheim-Kärlich. Das Hinspiel in Laubach endete ebenfalls 1:3 aus Sicht der SG 99, Mey traf damals zum 2:0. Alfons Benz

Grundsätzlich sind die Rollen zwar verteilt zwischen dem Siebten SG 99 Andernach und dem Viertletzten SV Laubach. Aber es gibt durchaus Gründe, weshalb die Rheinlandliga-Partie in Andernach nicht so verlaufen könnte, wie es die Papierform vorsieht.

Der 30. August 2025 ist noch recht präsent bei Kim Kossmann und Tobias Jakobs, den Trainern der Fußball-Rheinlandligisten SG 99 Andernach und SV Laubach. Vor allem bei Jakobs ist das 3:1 hängen geblieben, weil „es unser bestes Spiel“ war. Aber auch der Beginn einer Sieglos-Strecke, die bis zum 19.







