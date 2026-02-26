Andernach muss umstellen
Ohne Dreierkette zum Dreier gegen Viertletzten Laubach?
Hinter dem Einsatz von Laubachs Lukas Mey (in Rot) steht noch ein Fragezeichen, Andernachs Drilon Demiraj (links) ist dabei, spielte aber zuletzt nicht von Beginn an beim 1:3 in Mülheim-Kärlich. Das Hinspiel in Laubach endete ebenfalls 1:3 aus Sicht der SG 99, Mey traf damals zum 2:0.
Alfons Benz

Grundsätzlich sind die Rollen zwar verteilt zwischen dem Siebten SG 99 Andernach und dem Viertletzten SV Laubach. Aber es gibt durchaus Gründe, weshalb die Rheinlandliga-Partie in Andernach nicht so verlaufen könnte, wie es die Papierform vorsieht.

Der 30. August 2025 ist noch recht präsent bei Kim Kossmann und Tobias Jakobs, den Trainern der Fußball-Rheinlandligisten SG 99 Andernach und SV Laubach. Vor allem bei Jakobs ist das 3:1 hängen geblieben, weil „es unser bestes Spiel“ war. Aber auch der Beginn einer Sieglos-Strecke, die bis zum 19.

