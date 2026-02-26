Grundsätzlich sind die Rollen zwar verteilt zwischen dem Siebten SG 99 Andernach und dem Viertletzten SV Laubach. Aber es gibt durchaus Gründe, weshalb die Rheinlandliga-Partie in Andernach nicht so verlaufen könnte, wie es die Papierform vorsieht.
Der 30. August 2025 ist noch recht präsent bei Kim Kossmann und Tobias Jakobs, den Trainern der Fußball-Rheinlandligisten SG 99 Andernach und SV Laubach. Vor allem bei Jakobs ist das 3:1 hängen geblieben, weil „es unser bestes Spiel“ war. Aber auch der Beginn einer Sieglos-Strecke, die bis zum 19.