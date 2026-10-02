Wenn der Erste auf den Zweiten trifft, ist das ein Spitzenspiel: Das empfindet auch Mülheim-Kärlichs Trainer Nenad Lazarevic vor dem Duell mit Eintracht Trier II so. Denn es treffen zwei Klubs aufeinander, die von vielen dort erwartet worden waren.
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Die beiden Top-Teams der Fußball-Rheinlandliga kreuzen am Sonntag die Klingen: Der Spitzenreiter SG 2000 Mülheim-Kärlich begrüßt um 14 Uhr Eintracht Trier II. Nur ein Punkt trennt beide voneinander. Heißt: Der Sieger bleibt entweder vorne, sollte es die SG 2000 sein, oder er übernimmt die Spitze im Fall von Trier II.