Mülheim-Kärlich gegen Trier II
Nur ein Punkt Differenz: Top-Teams kreuzen die Klingen
Darf Mülheim-Kärlich wie hier Yannic Semmler im Spitzenspiel jubeln? Oder setzt sich Eintracht Trier II bei der SG 2000 durch? D
Darf Mülheim-Kärlich wie hier Yannic Semmler im Spitzenspiel jubeln? Oder setzt sich Eintracht Trier II bei der SG 2000 durch? Die Antwort gibt es am Sonntag.
Jürgen Augst/byJogi

Wenn der Erste auf den Zweiten trifft, ist das ein Spitzenspiel: Das empfindet auch Mülheim-Kärlichs Trainer Nenad Lazarevic vor dem Duell mit Eintracht Trier II so. Denn es treffen zwei Klubs aufeinander, die von vielen dort erwartet worden waren.

Lesezeit 2 Minuten
Die beiden Top-Teams der Fußball-Rheinlandliga kreuzen am Sonntag die Klingen: Der Spitzenreiter SG 2000 Mülheim-Kärlich begrüßt um 14 Uhr Eintracht Trier II. Nur ein Punkt trennt beide voneinander. Heißt: Der Sieger bleibt entweder vorne, sollte es die SG 2000 sein, oder er übernimmt die Spitze im Fall von Trier II.
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