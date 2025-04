Mülheim-Kärlich. Erneut hat Fußball-Rheinlandligist SG 2000 Mülheim-Kärlich Federn gelassen und gegen Abstiegskandidat TuS Mosella Schweich daheim nur ein 3:3 (2:2) erreicht. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, wäre die Tabellenführung demnächst passé. Vor allem die Anzahl der Gegentore gibt Anlass zur Sorge.

Derweil bewiesen die Gäste aus Schweich, dass ein 3:3 sich wie ein Sieg anfühlen kann. Eine gute halbe Stunde nach dem Abpfiff saßen die meisten Akteure noch draußen und ließen sich ihr Bier schmecken, ehe in der Gästekabine eine spontane 80er Jahre-Party folgte mit Song von Nena („Nur geträumt“), Falco („Der Kommissar“) und der Spider Murphy Gang mit ihrem Nummer–Eins-Hit „Skandal im Sperrbezirk“.

Gegentorquote im neuen Jahr deutlich gestiegen

Stichwort Sperrbezirk: Den eigenen Sechzehner zum Sperrbezirk zu machen, das war der SG 2000 zuvor erneut nicht gelungen. Das zeigt allein ein Blick auf die Statistik. „Bis zur Winterpause hatten wir nur 17 Gegentore“, rechnet SG-Trainer Nenad Lazarevic. Das ergibt einen Schnitt von 0,89 pro Partie. Der hat sich im neuen Jahr verdoppelt – acht Spiele, 15 Einschüsse, nun zum vierten Mal hintereinander drei Gegentreffer. Da lagen bei einigen Beteiligten am Freitagabend die Nerven blank. „Wir sind selbst schuld, hatten es heute nicht verdient zu gewinnen“, sprach Pascal Steinmetz Klartext, um ein „Ruhe jetzt!“ in Richtung einiger maulender Mitspieler hinterherzuschicken.

Die Partie nahm einen ernüchternden Anfang: Nach zehn Minuten schloss Nico Schäfer einen Alleingang über die linke Seite mit dem 0:1 ab und ließ wenig später das 0:2 (16.) folgen, nachdem von Jens Schneider in Szene gesetzt. Anlass genug für den SG-Trainer, um zu handeln. „Es war keiner gut, ich hätte auch andere auswechseln können“, traf sein Bannstrahl Jan Collet und Milan Freisberg – Letzterer war gegenüber dem 4:3-Erfolg bei der SG Schneifel erst in die Startelf gerutscht. Die beiden wurden durch Niklas Wilmsmann und Lauro Männchen positionsgetreu ersetzt und ab dem Zeitpunkt lief es besser.

„Wir sind nicht ruhig geblieben, es war zu viel Hektik drin. Ob die Köpfe nicht frei oder die Beine zu schwer waren, beides ist möglich. In der Summe hatten wir es heute nicht verdient.“

Mülheim-Kärlichs Trainer Nenad Lazarevic

Das führte nach einer punktgenauen Flanke von Sebastian Hollendung dann auch zum Anschluss durch Martin Jacobs (30.), und Jacobs gelang gar der Ausgleich, ebenfalls per Kopf nach einer Steinmetz-Ecke (43.). „Wir wollten weiter Gas geben und nach unserem 3:2 war der Gegner eigentlich tot“, freute sich Lazarevic über die erstmalige Führung des Abends, als ein Distanzschuss von Daniel Aretz zum 3:2 einschlug (49.).

Was dann geschah, war schwer zu beschreiben. Es war gewiss nicht so, dass es an eigenen Möglichkeiten fehlte. Doch allzu häufig musste Gästekeeper Leon Gerhard nicht eingreifen. „Was mir imponiert hat“, fand Schweichs Trainer Thomas Schleimer, „war, dass wir nach dem Gegentreffer zum 2:3 nicht auseinandergefallen sind.“ Am vergangenen Sonntag noch lag man daheim gegen die SG Vordereifel mit 2:1 vorne, Endstand: 2:7. „Daher war es heute die richtige Reaktion auf die Vorwoche. Der Punktegewinn fühlt sich wie ein Sieg an, ich bin stolz auf das Team und hoffe, dass es uns einen Push gibt.“ Auf den ersten Dreier im Jahr 2025 wartet Schweich aber weiterhin, ist aber trotz acht siegloser Spiele noch quicklebendig.

Saison-Schlussphase wird eine Nervenphase

Derweil hätte die SG 2000 eigentlich schon feststellen müssen, wie bei Schweich das Gespann Jens Schneider/Nico Schäfer harmoniert. Erneut legte Schneider für Schäfer auf, der mit einem platzierten Schuss von der Sechzehnerlinie seinen Dreierpack schnürte (73.). „Wir sind nicht ruhig geblieben, es war zu viel Hektik drin. Ob die Köpfe nicht frei oder die Beine zu schwer waren, beides ist möglich. In der Summe hatten wir es heute nicht verdient“, brauchte auch Lazarevic nach dem Schlusspfiff etwas Zeit zur Aufarbeitung. Die spannende Frage aktuell ist, ob die SG 2000 gegenüber der Vorsaison wirklich schon weiter ist, als es ähnliche Phasen gab, in denen es knirschte. In den letzten acht Saisonspiele wird es, da man Cosmos Koblenz im Nacken sitzen hat, eine Frage der besseren Nerven sein.

SG 2000 Mülheim-Kärlich – TuS Mosella Schweich 3:3 (2:2)

Mülheim-Kärlich: Wall – Ternes, Collet (24. Wilmsmann), C. Fritsch, Hollendung (66. Ries) – Freisberg (24. Männchen) – Rönz (55. Hillen), Fuß, Aretz (70. Heuser), Steinmetz – Jacobs.

Schweich: Gerhard – Schwarz, Rodrigues, Kreber, Hansjosten – Schneider (90.+3 Dellwo), Frick, Ossen (72. Pitsch), Dick (63. Palms) – Agbor (82. Maldener), Schäfer (90.+5 Roos).

Schiedsrichter: Vincent Hardt (Nassau).

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1, 0:2 Nico Schäfer (10., 16.), 1:2, 2:2 Martin Jacobs (30., 43.), 3:2 Daniel Aretz (49.), 3:3 Schäfer (73.).