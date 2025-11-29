Mülheim gegen Trier II 0:0 Nullnummer im Nieselregen stellt die Trainer zufrieden Jan Müller 29.11.2025, 00:26 Uhr

i Rassige Zweikämpfe wie den zwischen Mülheim-Kärlichs Dominic Fuß (in Weiß-Grün) und Triers Inza Yere bekamen die Zuschauer zu sehen, aber keine Tore beim 0:0 am Freitagabend. Beide hatten eine der wenigen Chancen für ihr Team. Wolfgang Heil

Wenig Chancen im Nieselregen: Die SG Mülheim-Kärlich und Eintracht Trier II haben sich mit 0:0 getrennt. Beide Trainer konnten aber mit dem Punkt ganz gut leben. Aus verschiedenen Gründen.

Spiele Ende November sind selten spektakulär. Da wäre zum einen das nasskalte Wetter mit Temperaturen im maximal einstelligen Gradbereich oder auch ganz einfach der Umstand, dass die Mannschaften und deren Spieler eine lange sowie kräftezehrende Halbserie in den Knochen haben und dadurch die schlicht und ergreifend die Frische fehlt.







