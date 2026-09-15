Mülheim-Kärlich nicht allein
Noch zwei andere Klubs im Rheinland sind ohne Gegentor
Mülheim-Kärlichs Torwart Jonas Landen blieb in allen sechs Rheinlandliga-Spielen ohne Gegentor, Landen kam vor der Saison aus La
Mülheim-Kärlichs Torwart Jonas Landen blieb in allen sechs Rheinlandliga-Spielen ohne Gegentor, Landen kam vor der Saison aus Laubach zur SG. Im Rheinlandpokal spielte Felix Lehmann und blieb ebenfalls ohne Gegentor beim Mülheim-Kärlicher 3:0 in Oberzissen.
Jörg Niebergall

Null Gegentore in der Rheinlandliga: Die SG 2000 Mülheim-Kärlich hat dieses Kunststück bislang geschafft. Wie lange es noch so bleibt, wird man sehen. Aber ist die SG im Fußballverband Rheinland mit dieser Marke Mitte September allein?

Lesezeit 2 Minuten
Irgendwann wird es passieren. Vermutlich. Die SG 2000 Mülheim-Kärlich wird ihr erstes Gegentor in der Fußball-Rheinlandliga kassieren. Beziehungsweise ihr erstes Pflichtspiel-Gegentor, denn die SG hat sich auch im Rheinlandpokal bislang schadlos gehalten.
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