Null Gegentore in der Rheinlandliga: Die SG 2000 Mülheim-Kärlich hat dieses Kunststück bislang geschafft. Wie lange es noch so bleibt, wird man sehen. Aber ist die SG im Fußballverband Rheinland mit dieser Marke Mitte September allein?
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Irgendwann wird es passieren. Vermutlich. Die SG 2000 Mülheim-Kärlich wird ihr erstes Gegentor in der Fußball-Rheinlandliga kassieren. Beziehungsweise ihr erstes Pflichtspiel-Gegentor, denn die SG hat sich auch im Rheinlandpokal bislang schadlos gehalten.