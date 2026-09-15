Mülheim-Kärlich nicht allein Noch zwei andere Klubs im Rheinland sind ohne Gegentor Mirko Bernd 15.09.2026, 07:33 Uhr

i Mülheim-Kärlichs Torwart Jonas Landen blieb in allen sechs Rheinlandliga-Spielen ohne Gegentor, Landen kam vor der Saison aus Laubach zur SG. Im Rheinlandpokal spielte Felix Lehmann und blieb ebenfalls ohne Gegentor beim Mülheim-Kärlicher 3:0 in Oberzissen. Jörg Niebergall

Null Gegentore in der Rheinlandliga: Die SG 2000 Mülheim-Kärlich hat dieses Kunststück bislang geschafft. Wie lange es noch so bleibt, wird man sehen. Aber ist die SG im Fußballverband Rheinland mit dieser Marke Mitte September allein?

Irgendwann wird es passieren. Vermutlich. Die SG 2000 Mülheim-Kärlich wird ihr erstes Gegentor in der Fußball-Rheinlandliga kassieren. Beziehungsweise ihr erstes Pflichtspiel-Gegentor, denn die SG hat sich auch im Rheinlandpokal bislang schadlos gehalten.







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