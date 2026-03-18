TuS fährt wichtigen Dreier ein Niederlage in Immendorf: Die zwei Andernacher Gesichter René Weiss 18.03.2026, 23:37 Uhr

i Immendorfs Jannik Jarski (rotes Trikot) ist in dieser Situation handlungsschneller als Andernachs Filip Reintges. Gerade in Hälfte zwei traf das auch auf die gesamte TuS-Mannschaft zu, die sich den 3:0-Sieg mit starken 45 Minuten verdiente. René Weiss

Der Tus Immendorf hat den Anschluss an die Nichtabstiegsränge in der Fußball-Rheinlandliga hergestellt, besiegte den Wittlich-Bezwinger SG 99 Andernach deutlich mit 3:0. Und bei den Bäckerjungen wundert man sich über die zwei Gesichter.

Welches ist eigentlich das wahre Gesicht der SG 99 Andernach? Das aus dem mit 2:1 gegen den Aufstiegsfavoriten SV Rot-Weiss Wittlich gewonnenen Spiel am Samstag oder das vom Mittwochabend, als die „Bäckerjungen“ beim 0:3 (0:0) gegen den TuS Immendorf in der englischen Woche der Fußball-Rheinlandliga enttäuschten und verdient leer ausgingen?







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