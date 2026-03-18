TuS fährt wichtigen Dreier ein
Niederlage in Immendorf: Die zwei Andernacher Gesichter
Immendorfs Jannik Jarski (rotes Trikot) ist in dieser Situation handlungsschneller als Andernachs Filip Reintges. Gerade in Hälf
Immendorfs Jannik Jarski (rotes Trikot) ist in dieser Situation handlungsschneller als Andernachs Filip Reintges. Gerade in Hälfte zwei traf das auch auf die gesamte TuS-Mannschaft zu, die sich den 3:0-Sieg mit starken 45 Minuten verdiente.
René Weiss

Der Tus Immendorf hat den Anschluss an die Nichtabstiegsränge in der Fußball-Rheinlandliga hergestellt, besiegte den Wittlich-Bezwinger SG 99 Andernach deutlich mit 3:0. Und bei den Bäckerjungen wundert man sich über die zwei Gesichter.

Lesezeit 3 Minuten
Welches ist eigentlich das wahre Gesicht der SG 99 Andernach? Das aus dem mit 2:1 gegen den Aufstiegsfavoriten SV Rot-Weiss Wittlich gewonnenen Spiel am Samstag oder das vom Mittwochabend, als die „Bäckerjungen“ beim 0:3 (0:0) gegen den TuS Immendorf in der englischen Woche der Fußball-Rheinlandliga enttäuschten und verdient leer ausgingen?

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