Vordereifel verliert mit 2:4 Nicolay nickt ein: Immendorf gewinnt auch in Laubach Sascha Wetzlar 08.12.2024, 21:27 Uhr

i Die Spieler des TuS Immendorf (graue Trikots) um den ehemaligen Cochemer Andreas Nicolay (rechts) trieben in dieser Szene Vordereifels Torjäger Lukas Mey in die Enge und gewannen am Ende in Laubach mit 4:2. Nicolay war unter den Torschützen, er traf zum 2:1 für die Gäste. Sascha Berkele

Der Trend hat angehalten, auch am letzten Spieltag der Winterpause: Vordereifel kassierte beim 2:4 gegen Immendorf die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Partien, Immendorf feierte den achten Sieg in den vergangenen zehn Spielen.

Auf dem für die Jahreszeit erstaunlich guten Rasenplatz in Laubach hat Gastgeber SG Vordereifel im letzten Spiel des Jahres in der Fußball-Rheinlandliga gegen die „Mannschaft der Stunde“ TuS Immendorf mit 2:4 (1:1) verloren. Gäste-Torjäger Robin Reichert kommt immer besser in Fahrt, netzte doppelt und hat jetzt elf Buden auf dem Konto.

