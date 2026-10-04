VfB Linz 0:2 gegen Hochwald
Nach Nüsses Rot muss Torwarttrainer Thran ins Tor
Der Linzer Torwarttrainer Bastian Thran musste nach 23 Minuten zwischen die Pfosten, weil Keeper Philipp Nüsse die Rote Karte sa
Der Linzer Torwarttrainer Bastian Thran musste nach 23 Minuten zwischen die Pfosten, weil Keeper Philipp Nüsse die Rote Karte sah. Thran musste zweimal hinter sich greifen beim 0:2.
René Weiss

Für den VfB Linz wäre sicherlich mehr als das 0:2 gegen den neuen Rheinlandliga-Tabellenzweiten SG Hochwald drin gewesen, aber es lief wieder vieles gegen die Elf von Kaiserberg. Die war schon nach 23 Minuten in Unterzahl.

Lesezeit 3 Minuten
Der VfB Linz steckt in der Fußball-Rheinlandliga weiterhin in der Krise. Mit Roter Karte und einem Eigentor ging die 0:2 (0:0)-Niederlage gegen die SG Hochwald Hentern einher. Während die Gäste den Kontakt zur Tabellenspitze behalten als Zweiter, steckt Linz unverändert im Keller fest.
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