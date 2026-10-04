VfB Linz 0:2 gegen Hochwald Nach Nüsses Rot muss Torwarttrainer Thran ins Tor René Weiss 04.10.2026, 21:15 Uhr

i Der Linzer Torwarttrainer Bastian Thran musste nach 23 Minuten zwischen die Pfosten, weil Keeper Philipp Nüsse die Rote Karte sah. Thran musste zweimal hinter sich greifen beim 0:2. René Weiss

Für den VfB Linz wäre sicherlich mehr als das 0:2 gegen den neuen Rheinlandliga-Tabellenzweiten SG Hochwald drin gewesen, aber es lief wieder vieles gegen die Elf von Kaiserberg. Die war schon nach 23 Minuten in Unterzahl.

Der VfB Linz steckt in der Fußball-Rheinlandliga weiterhin in der Krise. Mit Roter Karte und einem Eigentor ging die 0:2 (0:0)-Niederlage gegen die SG Hochwald Hentern einher. Während die Gäste den Kontakt zur Tabellenspitze behalten als Zweiter, steckt Linz unverändert im Keller fest.







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