Laubach muss nach Morbach Nach Alte-Zeiten-Rückfall will SVL wieder obenauf sein Mirko Bernd 11.09.2026, 14:00 Uhr

i Laubach (in Rot, mit Colin Hoffmann) will nach der Niederlage gegen Schneifel zu Hause am Sonntag wieder obenauf sein, allerdings wartet mit Morbach kein einfacher Gegner. Alfons Benz

Nach dem 2:3 daheim gegen die SG Schneifel geht es für Rheinlandligist SV Laubach in die englische Woche – und da steht auswärts bei der FV Morbach keine leichte Aufgabe an. Falls es die im Verbandsoberhaus überhaupt gibt.

Die erste Saisonniederlage in der Fußball-Rheinlandliga beim 2:3 zu Hause gegen die SG Schneifel Stadtkyll hat durchaus ihre Spuren beim SV Laubach hinterlassen. Aber keine, die sich nicht wegwischen ließen. Am liebsten aus Sicht von Trainer Tobias Jakobs schon am Sonntag um 15 Uhr bei der FV Morbach, dem ersten Gegner einer englischen Woche, die sehr anspruchsvoll für die Vordereifeler daherkommt mit anschließend dem Heimspiel am Mittwoch (20 ...







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