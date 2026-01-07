Kuriose Situation bei Top–Duo Nach Ahrweiler geht Rot-Weiss Wittlich auf Trainersuche Mirko Bernd 07.01.2026, 12:11 Uhr

i Fahrudin Kuduzovic (Zweiter von rechts) ist ab sofort kein Trainer mehr beim Rheinlandliga-Titelkandidaten Rot-Weiss Wittlich. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird unter anderem Co-Trainer Rodalec Souza (rechts) das Training leiten Natalie Plein

Mit dem Ahrweiler BC ist der Tabellenführer der Rheinlandliga auf Trainersuche. Und der punktgleiche Zweite ist es nun auch, denn Rot-Weiss Wittlich und Fahrudin Kuduzovic gehen ab sofort getrennte Wege.

Kuriose Situation im Aufstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga: Denn in diesen gehen die beiden Top-Favoriten – Ahrweiler BC und Rot-Weiss Wittlich (beide 45 Punkte) – auf den Titel jeweils mit einem neuen Trainer. Während beim ABC der Nachfolger von Mike Wunderlich, der wie berichtet zum West-Regionalligisten Wuppertaler SV gewechselt ist, noch nicht feststeht, hat Wittlich nun die Trennung von Fahrudin Kuduzovic mit sofortiger Wirkung bekannt ...







Artikel teilen

Artikel teilen