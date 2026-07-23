Der Rheinlandligist Spvgg EGC Wirges hat ihr Testspiel unter der Woche mit 4:3 gewonnen. Ob es am Wochenende zu einem weiteren Test kommt, ist derzeit offen.
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Munteres Testspiel für den Fußball-Rheinlandligisten Spvgg EGC Wirges: Beim hessischen SC Offheim, der Klub aus dem Limburger Stadtteil spielt in der Gruppenliga Wiesbaden, gewann das Team des Traingerspanns Sven und Alex Baldus mit 4:3 (2:0). Nach einer 4:0-Führung wurde es nochmal eng für die Wirgeser, die fürs Wochenende noch einen Testspielgegner suchen nach Absage von Bezirksliga-Ost-Aufsteiger Türkiyemspor Ransbach-Baumbach.