Wirges nach 4:0 noch 4:3
Munterer Test für Baldus-Elf – Suche nach Gegner läuft
Sven und Alex Baldus haben unter Woche mit Wirges ihren Test mit 4:3 gewonnen, fürs Wochenende suchen sie nach einer Absage noch
Sven und Alex Baldus haben unter Woche mit Wirges ihren Test mit 4:3 gewonnen, fürs Wochenende suchen sie nach einer Absage noch einen Gegner.
Andreas Hergenhahn

Der Rheinlandligist Spvgg EGC Wirges hat ihr Testspiel unter der Woche mit 4:3 gewonnen. Ob es am Wochenende zu einem weiteren Test kommt, ist derzeit offen.

Lesezeit 1 Minute
Munteres Testspiel für den Fußball-Rheinlandligisten Spvgg EGC Wirges: Beim hessischen SC Offheim, der Klub aus dem Limburger Stadtteil spielt in der Gruppenliga Wiesbaden, gewann das Team des Traingerspanns Sven und Alex Baldus mit 4:3 (2:0). Nach einer 4:0-Führung wurde es nochmal eng für die Wirgeser, die fürs Wochenende noch einen Testspielgegner suchen nach Absage von Bezirksliga-Ost-Aufsteiger Türkiyemspor Ransbach-Baumbach.
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