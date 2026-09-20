Achte Minute der Nachspielzeit Mülheims Jacobs sorgt gegen Immendorf spät für Ekstase Matthias Schlenger 20.09.2026, 19:37 Uhr

i 90.+8 – und es ist passiert: Mülheim-Kärlichs Torschütze Torschütze Martin Jacobs (in Weiß, vorne) setzt zum Jubellauf an, die Immendorfer können das späte 0:1 es nicht fassen. Schlenger Matthias. Matthias Schlenger

Die SG 2000 Mülheim-Kärlich hat das Rheinlandliga-Derby gegen den TuS Immendorf in der achten Minute der Nachspielzeit für sich entschieden. Das sorgte für Ekstase hier – und Frust dort. Frust aber in erster Linie wegen des Unparteiischen.

Wie gut späte Tore tun, mit denen schon niemand mehr rechnet, das zeigte Fußball-Rheinlandligist SG 2000 Mülheim-Kärlich im Heimspiel gegen den TuS Immendorf: Bis zur achten Minute der Nachspielzeit dauerte es, dass der Siegtreffer zum 1:0 (0:0)-Sieg fiel.







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