1:0 in Immendorf Mülheimer Sieg kommt von der Bank 23.02.2025, 11:54 Uhr

i Treffsicher und akrobatisch: Mülheims Paul Heuser bejubelt das Tor des Abends im Immendorf auf besondere Weise. Weiss René. René Weiss

Es war keine Gala, aber ein wichtiger Sieg für Rheinlandliga-Tabellenführer SG 2000 Mülheim-Kärlich in Immendorf. Trainer Nenad Lazarevic hatte mit seinen Einwechslungen das viel zitierte glückliche Händchen.

Wohl dem, der die Qual der Wahl hat. Nenad Lazarevic, dem Trainer der SG 2000 Mülheim-Kärlich stehen in diesen Tagen vier Top-Angreifer zur Verfügung, von denen ein jeder den Unterschied ausmachen kann. Weil in der Partie beim TuS Immendorf zwei von ihnen nicht so recht zum Zug kamen, wechselte er eben die beiden anderen ein, was dem Tabellenführer im ersten Rheinlandligaspiel des Jahres letztlich ein 1:0 bescherte.

