SG 2000 erwartet Morbach Mülheim soll eine Festung bleiben 24.02.2025, 16:15 Uhr

i Gegen Morbach soll der nächste Dreier her: Mülheims Abwehrchef Christoph Fritsch (am Ball). Weiss René. René Weiss

Erst Fußball, dann feiern: In Mülheim-Kärlich mahnt Trainer Nenad Lazarevic einen fokussierten Auftritt gegen Morbach an.

Bevor die Möhnen am Donnerstag das Regiment übernehmen und Mülheim-Kärlich sich für einige Tage der Narretei hingibt, ist auf der Sportanlage am Schulzentrum noch einmal seriöser Fußball gefragt. Die SG 2000 Mülheim-Kärlich trifft am Mittwochabend (20 Uhr) auf den FV Hunsrückhöhe Morbach.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen