„Luka Modric“ fehlt Lazarevic Mülheim muss früh aufstehen, Arzfeld noch viel früher Mirko Bernd 27.03.2026, 13:02 Uhr

i Mülheim-Kärlichs 14-Tore-Mann Martin Jacobs (hinten) und sein Offensivpartner Paul Heuser (acht Treffer) hatten zuletzt zweimal hintereinander Grund zu feiern und wollen am Sonntag nachlegen gegen den Vorletzten Arzfeld. Die Partie beginnt schon um 13.30 Uhr. René Weiss

Die SG 2000 Mülheim-Kärlich will den nächsten Sieg zum Abschluss ihrer englischen Woche in der Rheinlandliga: Nach Rübenach und Wirges soll Arzfeld dran glauben. Und das zu ungewohnter Stunde, was mit der anstehenden Zeitumstellung nichts zu tun hat.

Die Zeit ist ungewohnt, die Vorzeichen gewohnt: Der Tabellenfünfte SG 2000 Mülheim-Kärlich geht als klarer Favorit ins Heimspiel der Fußball-Rheinlandliga am Sonntag gegen den Vorletzten SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen (elf Punkte Rückstand aufs rettende Ufer).







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