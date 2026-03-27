Die SG 2000 Mülheim-Kärlich will den nächsten Sieg zum Abschluss ihrer englischen Woche in der Rheinlandliga: Nach Rübenach und Wirges soll Arzfeld dran glauben. Und das zu ungewohnter Stunde, was mit der anstehenden Zeitumstellung nichts zu tun hat.
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Die Zeit ist ungewohnt, die Vorzeichen gewohnt: Der Tabellenfünfte SG 2000 Mülheim-Kärlich geht als klarer Favorit ins Heimspiel der Fußball-Rheinlandliga am Sonntag gegen den Vorletzten SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen (elf Punkte Rückstand aufs rettende Ufer).