Eine gute Halbzeit reicht nicht, um ein Rheinlandliga-Spiel zu gewinnen. Die Erkenntnis nahm dann auch Selim Denguezli, Coach des TuS Kirchberg, nach der 2:3-Niederlage bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich mit, die wiederum in die Spur gefunden hat.
Lesezeit 3 Minuten
Für die SG 2000 Mülheim-Kärlich wäre eine der vielen kursierenden Fußball-Weisheiten beinahe Realität geworden. „Das ist keine Floskel, da ist tatsächlich was dran“, meinte SG-Coach Nenad Lazarevic nach dem Rheinlandliga-Spiel gegen den TuS Kirchberg und ergänzte: „Wenn du die Dinger vorn nicht rein machst, kann sich das oft bitter rächen.