6:1 mit Geburtstagsgeschenken Mülheim-Kärlichs Revanche an Wirges fällt deftig aus Jörg Niebergall 26.03.2026, 08:00 Uhr

i Die SG Mülheim-Kärlich (hier am Boden mit 1:1-Torschütze Paul Heuser) räumte Wirges um Berkan Yavuz richtig ab und bezwang die Gäste mit 6:1. Jörg Niebergall

Revanche aber richtig geglückt: Die SG 2000 Mülheim-Kärlich gewann nach dem 0:4 in der Rheinlandliga-Hinrunde daheim mit 6:1 gegen die Spvgg EGC Wirges. Ein „Geburtstagskind“ beschenkte sich dabei nachträglich zweimal selbst.

Zwei verspätete Geburtstagsgeschenke, eine geglückte Revanche für die 0:4-Niederlage im Hinspiel im Westerwald, mit dem 21-jährigen Schiedsrichter Adrian Ax aus Oberzissen einen nahezu fehlerlosen Unparteiischen und mit der Gewissheit, dass Wettermacher Petrus kein Freund dieser Begegnung zu sein scheint (hatte er doch bereits im Hinspiel für ein feuchtfröhliches-abkühlendes Spektakel gesorgt), besiegte die SG Mülheim-Kärlich die Spvgg EGC ...







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