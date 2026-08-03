Zerwas und Jacobs treffen
Mülheim-Kärlichs Generalprobe gelingt in Zülpich
Symbolbild
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Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Die Generalprobe vor dem Rheinlandliga-Start am Wochenende war eine gelungene für die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Da man im Rheinlandpokal ein Freilos hatte, ging es in den Kreis Euskirchen zum Testen.

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Einen sehr guten Härtest vor dem Start in der Fußball-Rheinlandliga hat die SG 2000 Mülheim-Kärlich absolviert: Da die Elf von Trainer Nenad Lazrevic im Rheinlandpokal ein Freilos erwischt hatte, ging es etwas weiter zum Testen – und zwar zum Mittelrhein-Liga-Aufsteiger TuS Chlodwig Zülpich im Kreis Euskirchen.
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