Lazarevic trotz 1:3 zufrieden Mülheim-Kärlich verliert Test gegen Eintracht Trier Mirko Bernd 26.07.2026, 11:06 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Die SG 2000 Mülheim-Kärlich hat zwar ihren Test gegen Regionalligist Eintracht Trier verloren, dafür aber einige Erkenntnisse gewonnen. Nicht zuletzt, dass die Deudesfelder gute Gastgeber sind.

Ein rundum gelungenes Wochenende liegt hinter Fußball-Rheinlandligist SG 2000 Mülheim-Kärlich. Zwar wurde das Testspiel in Deudesfeld mit 1:3 (0:2) gegen Regionalligist Eintracht Trier verloren, aber das störte SG-Coach Nenad Lazarevic nicht großartig, er war vielmehr angetan von dem kleinen Trainingslager in der Eifel und konnte deshalb auch die Niederlage verschmerzen.







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