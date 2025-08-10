Lange schien ein Punkt greifbar und unverdient aus Gästesicht wäre er nicht gewesen. Letztlich aber unterlag Fußball-Rheinlandligist SG 2000 Mülheim-Kärlich mit 1:2 (1:1) im Auftaktspiel bei Eintracht Trier II.

Wobei die Bezeichnung „II“ einen Beigeschmack hinterließ, denn „diese Mannschaft wird von Woche zu Woche eine Wundertüte sein“, vermutet SG-Keeper Mark Reifenschneider. Die Ansammlung von Viertliga-Reservisten sowie weiteren ehemaligen und vielleicht künftigen Regionalliga-Spielern war möglich, da die „Profis“ schon am Vortag ihr Heimspiel absolviert hatten. „In dieser Besetzung wird Trier ganz oben mitspielen“, ist sich SG-Trainer Nenad Lazarevic sicher. Da waren neben Kapitän Simon Maurer, ausgestattet mit mehr als 350 Spielen in Regional- und Oberliga, noch Mirko Schuster, der auf fast 200 Dritt- und Regionalliga-Einsätze kommt, oder Stürmer Tim Sausen mit fast 100 Regionalliga-Spielen.

Reifenschneider verletzt ausgewechselt

Was hatte die SG 2000 dem entgegenzusetzen? Drei Neuzugänge in der Startelf. Neben Reifenschneider noch Verteidiger Christian Scheu, mehr Rückkehrer als Neuzugang und Mittelfeldspieler Tizian Sauer. Kurzfristig war Bastian Hollendung ausgefallen – "ein Einsatz wäre ein zu großes Risiko gewesen“, erklärte Lazarevic, der Routinier Tobias Uhrmacher links in die Viererkette beorderte. Vorne rechts nutzte Paul Heuser eine der ersten Möglichkeiten nach einem Steilpass von Tom Weis und feierte sein fulminantes Tor in den linken oberen Winkel (15.) einmal mehr mit einem Salto. Die Führung hielt nicht lange, da sich in der 29. Minute zu viele Unachtsamkeiten aufsummierten. Los ging es auf der rechten Trierer Angriffsseite, wo Illia Kushnarenko freie Bahn hatte. Seine Hereingabe ins Zentrum landete bei Sausen, dessen Schuss Reifenschneider unter Umständen noch hätte entschärfen können. Doch auch Niklas Ternes wollte retten und rasselte dabei mit seinem Schlussmann zusammen, sodass Sausen jubeln durfte. Einige Minuten probierte Reifenschneider es noch, ehe klar war: Die Schmerzen sind zu groß. Bis dahin war er mit klaren Kommandos und vielen Aufmunterungen an seine Mitspieler aufgefallen. „Das ist mein Stil“, hofft der Neuzugang bald wieder eingreifen zu können: „Es sieht nach einer Hüftprellung aus, aber dass die in einigen Tagen wieder abgeklungen ist, kann ich nur hoffen.“

Chancenlos waren die Gäste keinesfalls. Wenig nur fehlte zur erneuten Führung, erneut durch Heuser, dessen Weitschuss am langen Pfosten vorbeiging (45.+1). Nach dem Seitenwechsel war Heuser Vorlagengeber für Martin Jacobs, der die Kugel aber nicht richtig unter Kontrolle bekam (52.). „Mit unserer Leistung bin ich absolut einverstanden, doch leider haben wir noch ein zweites Mal gepennt“, sah Lazarevic das Unheil nahen. Erneut spielte Ternes dabei eine unglückliche Rolle, da auf seiner rechten Abwehrseite Gegenspieler Jannis Hoffmann durchbrach. Der Winkel war extrem spitz, der ansonsten kaum geprüfte Hamada Khalil verkürzte den Winkel noch – und dennoch traf Hoffmann zum 2:1-Endstand (88.).

„Wie es im Idealfall laufen kann, hat man heute gesehen“, verweist Reifenschneider auf die Spielstärke seiner Mannschaft, die beim Führungstreffer binnen weniger Sekunden zum Abschluss kam. Zum Idealfall gehört aber auch, nicht mehrfach verletzungsbedingt wechseln zu müssen – auch Martin Jacobs musste angeschlagen vom Feld –, um in der Schlussphase vielleicht noch eine Option offen zu haben, die sich als ausschlaggebend erweisen kann. „Vor dem Spiel hätte ich unterschrieben, wenn man uns einen Punkt angeboten hätte“, haderte Lazarevic. Doch ein Sieg am kommenden Sonntag gegen den VfB Wissen, der in den vergangenen Jahren zum Angstgegner avanciert ist, wäre vergleichbar mit dem gerne beschworenen umgestoßenen Bock - und das kann ungeahnte Kräfte freisetzen.

SV Eintracht Trier II – SG 2000 Mülheim-Kärlich 2:1 (1:1)

Eintracht Trier II: B. Schmit – Stepanchenko, Maurer, Erasmy – Kushnenko (82. Apel), Schuch (73. Hoffmann), Schuster, Filipe – Jost (61. Yavuz) – Sausen, Lorenz (90. L. Schmid).

SG 2000 Mülheim-Kärlich: Reifenschneider (33. Khalil) – Ternes, Wilmsmann, Scheu, Uhrmacher – Weis, Sauer – Heuser (69. Platzek), Aretz (85. Semmler), Steinmetz (81. Hillen) – Jacobs (61. Fuß).

Schiedsrichter: Marek Rosswinkel (Prüm).

Zuschauer: 200.

Tore: 0:1 Paul Heuser (15.), 1:1 Tim Sausen (29.). 2:1 Jannis Hoffmann (88.).