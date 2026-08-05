Die SG 2000 Mülheim-Kärlich will eine bessere Saison spielen in der Rheinlandliga. Platz sechs war es am Ende der Vorsaison, was sicher nicht schlecht ist. Aber die Leichtigkeit fehlte nach zwei Mal Platz zwei zuvor. Die soll nun zurückkehren.
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Was die Aufstiegsfrage in der Fußball-Rheinlandliga angeht, da fällt der Name der SG 2000 Mülheim-Kärlich dieser Tage häufig. Gegen solche Vorschusslorbeeren wehrt sich SG-Trainer Nenad Lazarevic nicht, allerdings weiß er, dass einiges besser laufen muss als zuletzt.