Mülheim-Kärlich simuliert Wissener Asche in Kesselheim

In der Rheinlandliga trifft der Tabellenletzte VfB Wissen auf die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Kann der VfB gegen den Viertplatzierten überraschen und sich mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden? Und: Spielt der Untergrund dabei eine Rolle?
Lesezeit 2 Minuten
Der VfB Wissen wird als Tabellenletzter der Fußball-Rheinlandliga überwintern. Die Frage ist nur: Tut er das mit neun, zehn oder zwölf Punkten? Die Antwort gibt es am Sonntag um 15 Uhr auf dem Hartplatz in Wissen gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Die wiederum wird als Vierter – wie momentan – in die Pause gehen, wenn sie beim VfB gewinnt.