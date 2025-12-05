VfB beendet Jahr gegen SG Mülheim-Kärlich simuliert Wissener Asche in Kesselheim Mirko Bernd 05.12.2025, 06:00 Uhr

i In der Hinrunde waren die Wissener um Til Cordes chancenlos in Mülheim-Kärlich (hier mit Niklas Ternes ), der VfB verlor 0:5. Am Samstag um 15 Uhr steht auf der Asche in Wissen das Rückspiel an. Jörg Niebergall

In der Rheinlandliga trifft der Tabellenletzte VfB Wissen auf die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Kann der VfB gegen den Viertplatzierten überraschen und sich mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden? Und: Spielt der Untergrund dabei eine Rolle?

Der VfB Wissen wird als Tabellenletzter der Fußball-Rheinlandliga überwintern. Die Frage ist nur: Tut er das mit neun, zehn oder zwölf Punkten? Die Antwort gibt es am Sonntag um 15 Uhr auf dem Hartplatz in Wissen gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Die wiederum wird als Vierter – wie momentan – in die Pause gehen, wenn sie beim VfB gewinnt.







