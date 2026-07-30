Martin Jacobs trifft dreimal Mülheim-Kärlich schlägt Mayen im Test mit 4:2 Mirko Bernd 30.07.2026, 15:25 Uhr

i Mülheim-Kärlichs Angreifer Martin Jacobs (in Blau, hier im Testspiel gegen den Oberligisten FV Engers um Jonas von Haacke) traf nun im Test gegen den Liga-Rivalen TuS Mayen beim 4:2 dreimal. René Weiss

Die SG Mülheim-Kärlich und der TuS Mayen haben sich noch einmal zum Testen getroffen, bevor es zumindest für einen der beiden Rheinlandligisten ernst wird im Pokal. Der Test endete 4:2, ein Akteur durfte drei Treffer bejubeln.

Während in der Fußball-Oberliga schon der Pflichtspielauftakt ansteht, haben zwei Rheinlandligisten aus der Region noch ein Testspiel gegeneinander bestritten: Die SG 20000 Mülheim-Kärlich hat dieses Spiel mit 4:2 (2:1) gegen Aufsteiger TuS Mayen gewonnen.







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