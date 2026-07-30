Die SG Mülheim-Kärlich und der TuS Mayen haben sich noch einmal zum Testen getroffen, bevor es zumindest für einen der beiden Rheinlandligisten ernst wird im Pokal. Der Test endete 4:2, ein Akteur durfte drei Treffer bejubeln.
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Während in der Fußball-Oberliga schon der Pflichtspielauftakt ansteht, haben zwei Rheinlandligisten aus der Region noch ein Testspiel gegeneinander bestritten: Die SG 20000 Mülheim-Kärlich hat dieses Spiel mit 4:2 (2:1) gegen Aufsteiger TuS Mayen gewonnen.