Die SG 2000 Mülheim-Kärlich hat ihre englische Woche mit einem souveränen Sieg bei der FV Hunsrückhöhe Morbach abgeschlossen. Mann des Tages war mit Pascal Steinmetz einer, der beim 5:0 im Rheinlandpokal in Oberwesel noch geschont worden war.

Nach 70 Minuten war Schluss für Pascal „Kalle“ Steinmetz. Am Mittwoch beim souveränen 5:0 des Fußball-Rheinlandligisten SG 2000 Mülheim-Kärlich bei Mitte-Bezirksligist SG Viertäler Oberwesel war der leicht erkältete Angreifer noch geschont worden, das zahlte sich beim 4:0 (3:0) der SG bei der FV Hunsrückhöhe Morbach aus, denn Steinmetz schnürte einen Doppelpack. Da konnte sein Coach Nenad Lazarevic getrost über einen verschossenen Elfmeter seines Torjägers (nun fünf Treffer) hinwegsehen. Die SG schraubte ihr Punktekonto auf 13 aus fünf Spielen und untermauerte ihren Anspruch, auch in dieser Saison um den Oberliga-Aufstieg mitzuspielen, Morbach steht weiter bei recht mageren sechs Zählern.

Dass dem so ist, machte Morbachs Trainer Philipp Frank (früher Co-Trainer und Coach beim FC Karbach) an einigen Dingen fest, nicht zuletzt am Schiedsrichter. „Bei Mülheim-Kärlich war es die pure Effizienz, sie spielen sehr, sehr cleveren Fußball, so weit sind wir noch nicht“, gestand Frank, der aber dem Unparteiischen Philipp Michels den Vorwurf machte, mit seinen Entscheidungen gerade vor den Treffern der Gäste immer gegen seine Elf entschieden zu haben. „Bei drei von vier Toren hatte er einen Riesenprozentsatz Anteil“, fand Frank, „da war vorher Hand und Foul dabei, aber es sind alle Entscheidungen für Mülheim gefallen, das war schon sehr frustrierend für uns.“ Die Rote Karte gegen Noah Lorenz nach 69 Minuten verstand der Morbacher Trainer gar nicht: „Es gab keinen Pfiff, auf einmal fällt der Mülheimer Torwart und der Schiedsrichter gibt erst zwei, drei Minuten später Rot, das war ein Witz.“

Schiri-Schelte: Lazarevic widerspricht Frank

Für die Schiedsrichter-Schelte erntet Frank allerdings Widerspruch von Lazarevic. „Sie waren nur mit dem Schiri dran, Lorenz hat in der ersten Hälfte Hendrik Hillen gefoult, da hätte es auch schon Rot geben können. Und bei der Roten Karte boxt unser Torwart erst den Ball weg, dann fängt er ihn kurz später an der Sechzehnergrenze und bekommt das gestreckte Bein unters Schienbein, das war Rot für mich.“ Bei der cleveren Spielanlage ging er aber mit seinem Kollegen konform: „Wir haben es wirklich top gemacht, ich bin absolut zufrieden. Und das gegen eine gute Morbacher Mannschaft.“

Als Steinmetz zunächst nach 15 Minuten mit einem Foulelfmeter an Yannick Görgen scheiterte, beschlich Lazarevic zunächst ein ungutes Gefühl. „Da denkst du schon, was macht das mit einem, aber Kalle hat dann zwei typische Steinmetz-Tore gemacht“, freute sich der SG-Trainer über die Treffer zum 1:0 und 3:0 (17., 45.), als Steinmetz von außen nach innen zog und zweimal eiskalt traf. Dazwischen lag ein feiner Lupfer aus gut 25 Metern von Paul Heuser, der über den etwas zu weit vor dem Tor stehenden Görgen ins Netz fiel (22.). Am meisten freute Lazarevic aber das Tor von Maxim Pede, der für Steinmetz gekommen war. „Er hat sich belohnt“, lobte sein Trainer den aus der A-Jugend von Rot-Weiss Koblenz gekommenen Pede und ergänzte: „Heute haben wir eiskalt genetzt im Vergleich zum 2:2 gegen Bitburg.“

FV Hunsrückhöhe Morbach – SG 2000 Mülheim-Kärlich (0:3)

Morbach: Görgen – Amtmann, Kappes, Schemer (77. Schabbach), Marcel Schultheis, Ruster, Lorenz, Böhnke, Schurich, Martin Schultheis (32. Dippel), Kahyaoglu (77. Molitor).

Mülheim-Kärlich: Lehmann – Fritsch, Jacobs (77. Semmler), Steinmetz (70. Pede), Heuser (60. Platzek), Sauer, Fuß, Ternes (80. Rron), Scheu, Uhrmacher, Hillen (60. Wilmsmann).

Schiedsrichter: Philipp Michels (Lissendorf).

Zuschauer: 125.

Tore: 0:1 Pascal Steinmetz (17.), 0:2 Paul Heuser (22.), 0:3 Steinmetz (45.), 0:4 Maxim Pede (81.).

Besonderheiten: Görgen hält Foulelfmeter von Steinmetz (15.); Rot für Lorenz wegen Tätlichkeit (Morbach, 69.).