Die SG Mülheim-Kärlich war mit dem Ahrweiler BC und Rot-Weiss Wittlich einer der großen Favoriten in der Rheinlandliga. Vor der Partie in Wittlich liegt die SG vier Punkte hinter den beiden anderen Teams, die sich am Sonntag 1:1 trennten.
693 Zuschauer haben sich am Sonntag das Spitzenspiel der Fußball-Rheinlandliga zwischen dem Ahrweiler BC und Rot-Weiss Wittlich (1:1) angesehen. Ohne Nenad Lazarevic wären es 692 gewesen. Aber der Trainer der SG 2000 Mülheim-Kärlich, der freitags schon 3:2 gegen Kirchberg mit seiner Elf gewonnen hatte, ließ sich die Partie natürlich nicht entgehen.