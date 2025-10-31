SG reist zum Hit nach Wittlich Mülheim-Kärlich muss auf Kapitän Fritsch verzichten 31.10.2025, 05:00 Uhr

i Das 3:2 gegen Kirchberg tat gut, aber auch weh: Denn die SG Mülheim-Kärlich muss im Hit bei Rot-Weiss Wittlich am Sonntag auf ihren am Sprunggelenk verletzten Kapitän Christoph Fritsch verzichten. Jörg Niebergall

Die SG Mülheim-Kärlich war mit dem Ahrweiler BC und Rot-Weiss Wittlich einer der großen Favoriten in der Rheinlandliga. Vor der Partie in Wittlich liegt die SG vier Punkte hinter den beiden anderen Teams, die sich am Sonntag 1:1 trennten.

693 Zuschauer haben sich am Sonntag das Spitzenspiel der Fußball-Rheinlandliga zwischen dem Ahrweiler BC und Rot-Weiss Wittlich (1:1) angesehen. Ohne Nenad Lazarevic wären es 692 gewesen. Aber der Trainer der SG 2000 Mülheim-Kärlich, der freitags schon 3:2 gegen Kirchberg mit seiner Elf gewonnen hatte, ließ sich die Partie natürlich nicht entgehen.







