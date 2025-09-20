4:1 für SG vor nur 400 Fans Mülheim-Kärlich ist für Rübenach eine Nummer zu groß Matthias Schlenger 20.09.2025, 08:07 Uhr

i Mülheim-Kärlich feiert am Freitagabend, Rübenach lässt die Köpf hängen: Das 3:1 durch Pascal Steinmetz (Mitte) war der vorletzte Treffer der Partie, die verdient mit 4:1 für den Favoriten endete. René Weiss

Die SG 2000 Mülheim-Kärlich ist ihrer Favoritenrolle im Rheinlandliga-Heimspiel gegen den Koblenzer Rivalen und Aufsteiger FV Rübenach gerecht geworden. 4:1 hieß es nach 90 Minuten vor nur 400 Zuschauern, beide Seiten hatten mit mehr gerechnet.

So richtig Derbystimmung kam im Koblenzer Derby der Fußball-Rheinlandliga nur bedingt auf. Das hatte, obwohl die Zuschauer beim 4:1 (2:1) des Titelkandidaten SG 2000 Mülheim-Kärlich gegen Aufsteiger FV Rübenach immerhin fünf Tore zu sehen bekamen, zwei wesentliche Gründe.







