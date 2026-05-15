Zwei Zugänge für SG vor Linz Mülheim-Kärlich holt Wunschspieler von TuS Koblenz Mirko Bernd 15.05.2026, 08:00 Uhr

i Mit Tim Thielen (am Ball) wechselt ein Wunschspieler von Mülheim-Kärlichs Trainer Nenad Lazarevic zur SG 2000. Der Rheinlandligist war schon vor der Saison an Thielen dran, damals präferierte er aber den Oberligisten. Wolfgang Heil

Die SG 2000 Mülheim-Kärlich hat zwei Wunschspieler von der TuS Koblenz verpflichtet. Mit diesem personellen Rückenwind geht es ins vorletzte Saisonspiel der Rheinlandliga. Für Gegner Linz ist es schon das letzte.

Vor der Partie in der Fußball-Rheinlandliga zwischen der SG 2000 Mülheim-Kärlich und dem VfB Linz am Samstag um 17.30 Uhr gibt es vor allem bei den Gastgebern Personalien zu vermelden. Gute – und auch schlechte. Die Gäste kommen dagegen gut erholt vom 2:9 gegen Ahrweiler nach Mülheim-Kärlich, denn sie gewannen am Mittwoch in einer kurzfristig vorgezogenen Partie des letzten Spieltags mit 3:1 daheim gegen Laubach.







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