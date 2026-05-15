Zwei Zugänge für SG vor Linz
Mülheim-Kärlich holt Wunschspieler von TuS Koblenz
Mit Tim Thielen (am Ball) wechselt ein Wunschspieler von Mülheim-Kärlichs Trainer Nenad Lazarevic zur SG 2000. Der Rheinlandligi
Mit Tim Thielen (am Ball) wechselt ein Wunschspieler von Mülheim-Kärlichs Trainer Nenad Lazarevic zur SG 2000. Der Rheinlandligist war schon vor der Saison an Thielen dran, damals präferierte er aber den Oberligisten.
Wolfgang Heil

Die SG 2000 Mülheim-Kärlich hat zwei Wunschspieler von der TuS Koblenz verpflichtet. Mit diesem personellen Rückenwind geht es ins vorletzte Saisonspiel der Rheinlandliga. Für Gegner Linz ist es schon das letzte.

Lesezeit 3 Minuten
Vor der Partie in der Fußball-Rheinlandliga zwischen der SG 2000 Mülheim-Kärlich und dem VfB Linz am Samstag um 17.30 Uhr gibt es vor allem bei den Gastgebern Personalien zu vermelden. Gute – und auch schlechte. Die Gäste kommen dagegen gut erholt vom 2:9 gegen Ahrweiler nach Mülheim-Kärlich, denn sie gewannen am Mittwoch in einer kurzfristig vorgezogenen Partie des letzten Spieltags mit 3:1 daheim gegen Laubach.

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