2:0 im Derby vor nur 130 Fans Mülheim-Kärlich gewinnt Drei-Phasen-Spiel in Rübenach René Weiss 22.03.2026, 20:46 Uhr

i Mülheim-Kärlichs Lauro Männchen (in Weiß-Grün) erzielte mit dem 2:0 beim FV Rübenach mit Marvin Geissen sein erstes Pflichtspieltor für die SG. René Weiss

Das Rheinlandliga-Derby vor nur 130 Zuschauern ging verdient an die SG 2000 Mülheim-Kärlich, die mit dem 2:0 beim FV Rübenach wieder in der Erfolgsspur ist. Ganz im Gegensatz zu den Gastgebern.

Das Problem mit der Chancenverwertung wurde auch diesmal offensichtlich, aber anders als bei der 0:1-Niederlage gegen Mendig vor einer Woche konnte Nenad Lazarevic diesmal darüber hinweglächeln. 2:0 (1:0)-Sieg im Rheinlandliga-Derby vor nur 130 Zuschauern beim FV Rübenach, drei verdiente Punkte, ohne Gegentreffer – der Trainer der SG 2000 Mülheim-Kärlich wirkte nach dem Schlusspfiff im Mannschaftskreis hochzufrieden.







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