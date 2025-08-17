Viel mehr geht nicht: Die SG 2000 Mülheim bot beim Familientag mit einem 5:0 gegen Wissen beste Unterhaltung – und bekam zudem drei Punkte am Grünen Tisch zugesprochen. Was war in der Vorwoche in Trier passiert?

Es gibt solche Tage, da passt einfach alles. Bei bestem Sommerwetter feierte die SG 2000 Mülheim-Kärlich ihren Familientag, im Ort ist zudem Kirmes und zur Krönung des Ganzen legte das Rheinlandliga-Team von Trainer Nenad Lazarevic bei seiner Saison-Heimpremiere auch noch eine Gala hin. Den VfB Wissen fegte eine konzentriert und engagiert zur Sache gehende SG-Formation mit 5:0 (1:0) vom Platz.

Die Jungs von der Sieg geisterten ja schon als Angstgegner in den Köpfen der SG-Spieler herum, nachdem lange kein Sieg gegen Wissen mehr gelungen war. Nun, dieses Gespenst dürfte mit dem überzeugenden Sieg verbannt sein. Ein Erfolg mit Glanz und Gloria, an dem Angreifer Pascal Steinmetz im Übrigen wesentlichen Anteil hatte. Dem bulligen SG-Angreifer gelang mit drei Treffern in Halbzeit zwei zum 2:0 (47.), 4:0 (73.) und 5:0 (81.) ein Hattrick – kein lupenreiner, denn Teamkollege Martin Jacobs zeichnete für das zwischenzeitliche 3:0 (54.) verantwortlich. „Das war von der ersten bis zur letzten Minute eine Top-Leistung von uns. Wir haben über 90 Minuten dominiert. Natürlich musst du solch einen Gegner erstmal bespielen. Aber wenn man das dann so macht, wie wir es getan haben, dann springt am Ende eben ein hoch verdienter Sieg heraus“, freute sich SG-Coach Nenad Lazarevic.

Drei Punkte am Grünen Tisch nach Trier-Spiel

Doch damit war das Reservoir an guten Nachrichten für die SG an diesem sonnigen Sonntag noch nicht erschöpft. Vor dem Anpfiff gegen den VfB machte die Nachricht schnell die Runde, dass auch die Punkte des ersten Saisonspiels bei Eintracht Trier II bei der SG bleiben – obschon die Mülheim-Kärlicher die Begegnung beim Aufsteiger mit 1:2 verloren hatten. Doch wie sich im Nachhinein herausstellte, hatte der Trier Torhüter, Ben Schmit, keine Spielberechtigung für diese Begegnung. So wird das Spiel als Sieg für die SG Mülheim-Kärlich gewertet. „So ist der Fußball. Wir nehmen die Punkte gern mit“, kommentierte Lazarevic den am Grünen Tisch eher unverhofft errungenen Sieg. Ein möglicher Einspruch der Trierer dürfte keine Aussicht auf Erfolg haben.

„So kannst du nicht auftreten. Das war ein gebrauchter Tag.“

Wissens Trainer Dirk Spornhauer nach dem 0:5

Nun, eine Aussicht auf Erfolg hatten auch die recht indisponiert auftretenden Wissener in einer recht einseitigen Partie nicht. Während die SG aus einer stabilen Defensive heraus vom Anpfiff weg Angriff auf Angriff startete und für viel Gefahr im letzten Drittel sorgte, hatte die VfB-Formation in allen Mannschaftsteilen mit großen Problemen zu kämpfen. Bei den Bällen in die Schnittstelle der Abwehr, entweder auf den flinken Paul Heuser auf rechts oder Steinmetz auf links, war die Abwehr der Gäste zumeist nicht im Bilde. Im Spielaufbau leistete Wissen sich viel zu viele Abspielfehler und fand damit folgerichtig in der Offensive kaum einmal statt. Gäste-Coach Dirk Spornhauer haderte insbesondere mit der mangelnden Laufbereitschaft und der Zweikampfschwäche seiner Mannen. „Ich kann mir diese Leistung nicht erklären. Es fehlte heute an den Grundtugenden. So kannst du nicht auftreten. Das war ein gebrauchter Tag“, meinte Spornhauer, der in der kommenden Trainingswoche „die Zügel anziehen“ wird. Den Ball werden seine Spieler womöglich nicht so oft sehen.

Ganz anders trat die SG auf, die durch den quirligen Heuser nach 29 Minuten verdient in Führung ging. Jacobs hatte einen gut getimten Chip-Ball ins Zentrum perfekt für Heuser abgelegt. Der Treffer bedeutete trotz weiterer guter SG-Möglichkeiten auch den Pausenstand in einem Spiel, in dem von Wissen in Halbzeit zwei mehr kommen musste. Trainer Dirk Spornhauer wechselte zur Pause zweimal, brachte Mustafa Tuysuz und Jakov Jancek für Maxim Gorohov und Tim Leidig.

Steinmetz setzt den Schlusspunkt

Die Antwort auf dem Platz aber gab Mülheim-Kärlich, und zwar durch Steinmetz, der nach schöner Einzelleistung präzise aus 18 Metern zum 2:0 vollendete. Wissen machte jetzt endgültig auf, kam auch zu zwei, drei Halbchancen, die Tore aber erzielte weiter nur die SG und kam letztlich zu einem ungefährdeten Erfolg an einem Tag, an dem für die Mülheim-Kärlicher alles passte. Das Schlusswort gebührte dem Dreifach-Torschützen Pascal „Kalle“ Steinmetz, der sich nach getaner Arbeit besonders auf die Kirmes freute. Da dürfte er dann ein weiteres Mal steil gegangen sein…

SG 2000 Mülheim-Kärlich - VfB Wissen 5:0 (1:0)

SG Mülheim-Kärlich: Khalil – Ternes, Moosakhani (71. Wilmsmann), Scheu (81. Fritsch), Uhrmacher – Sauer, Weis (76. Platzek), Aretz (57. Pede), Heuser (56. Semmler) – Jacobs, Steinmetz.

VfB Wissen: Litschel – Krauß, Pirsljin, Fuhrmann, Weber – Gorohov (46. Tuysuz), Arndt (74. Grau), Winzenburg (79. Petrovic), Cordes (67. Salomo Fuchs) – Leidig (46. Jancek), Becher.

Zuschauer: 350.

Schiedsrichter: Adrian Ax (Oberzissen).

Tore: 1:0 Paul Heuser (18.), 2:0 Pascal Steinmetz (47.), 3:0 Martin Jacobs (54.), 4:0 Pascal Steinmetz (73.), 5:0 Pascal Steinmetz (81.).