Fußball-Rheinlandliga:Mülheim-Kärlich im Nachbarschafts-Duell gegen Andernach Mülheim-Kärlich erwartet Nachbar Andernach: Vorfreude auf das Flutlicht-Derby Lutz Klattenberg, Matthias Schlenger 24.10.2024, 13:06 Uhr

i Leon Kryeziu (im blauen Trikot) im Vorwärtsgang – der Fußballer der SG 99 Andernach wechselte in der Sommerpause von der SG 2000 Mülheim-Kärlich in die Bäckerjungenstadt und ist am Freitagabend im Spiel bei seinem Ex-Verein besonders ehrgeizig. Foto: René Weiss René Weiss

Der Respekt vor dem Gegner ist da. Das wird schnell deutlich im Vorfeld der Freitagspartie in der Fußball-Rheinlandliga zwischen der SG2000 Mülheim-Kärlich und der SG Andernach. Anstoß ist um 20 Uhr.

In diesem Verfolgerduell des Dritten gegen den Vierten will die SG2000 das kleine Zwischentief in Form von drei Partien ohne Sieg (den Pokal eingerechnet) beenden. Was aber keinesfalls eine spielerische Angelegenheit werden dürfte wie vor Jahresfrist, als man das Derby mit 8:1 (!

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen