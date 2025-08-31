Der erste Punktverlust in der Fußball-Rheinlandliga war ein unnötiger für die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Die lag trotz zahlreicher Chancen zwischenzeitlich mit 1:2 zurück und konnte am Ende froh sein, doch noch den Ausgleich erzielt zu haben.

Die SG 2000 Mülheim-Kärlich hat ihren ersten Punkt in der Rheinlandliga-Runde 2025/26 abgegeben. Im Heimspiel gegen den FC Bitburg spielte der Vizemeister der Vorsaison 2:2 (1:1) – nur 2:2, wenn man sich den Spielverlauf vor Augen führt.

„Wir haben in der Halbzeitpause in der Kabine gesessen und uns gesagt, dass wir uns eigentlich nur selbst schlagen können“, berichtete Trainer Nenad Lazarevic. So viele Möglichkeiten hatte seine Mannschaft in den 45 Minuten zuvor vergeben, so deutlich fiel das Chancenverhältnis zugunsten der Einheimischen aus. Geschlagen wurde die SG 2000 am Ende nicht, aber das Remis fühlte sich trotzdem mehr nach zwei verlorenen als einem gewonnenen Zähler an. „Wir hatten zehn, zwölf Hochkaräter, aus denen wir nur zwei Tore gemacht haben. So bitter kann Fußball sein“, monierte Lazarevic die Abschlussschwäche. Ansonsten hatte der 44-Jährige wenig zu kritisieren. „Wir waren von Anfang an wach und hatten eine Top-Spielanlage.“

„Für solche Sachen ist Sascha immer gut. Es war ein überragender Schuss. Wir haben das Tor ja auf Video, vielleicht reichen wir es ein und sehen ihn bald im Sportstudio an der Torwand.“

Bitburgs Traine Fabian Ewertz über das 1:0 durch Sascha Floß

Kurios: Die Partie war das exakte Gegenteil zum mit 3:1 gewonnenen Auswärtsspiel bei der SG 99 Andernach. Vor einer Woche hatte der Gegner zu Beginn eine Reihe bester Chancen, während Mülheim-Kärlich gnadenlos konterte und traf. Diesmal hätten Dominik Fuß und Pascal Steinmetz schon in den ersten zehn Minuten eine deutliche Führung vorlegen können. „Wir haben einen katastrophalen Start erwischt. Nach einer Viertelstunde hätte es 3:0 für Mülheim stehen können“, nahm Bitburgs Trainer Fabian Ewertz kein Blatt vor den Mund.

Allmählich befreiten sich die Eifeler etwas aus der Umklammerung und stellten mit einem spektakulären Treffer den Spielverlauf auf den Kopf. Die Gastgeber verloren 20 Meter vor dem gegnerischen Tor den Ball, dann ging es über Joshua Bierbrauer blitzschnell in die Gegenrichtung, Sascha Floß sah im Augenwinkel, dass Felix Lehmann weit vor seinem Tor stand, versuchte es aus 40 Metern und versenkte. „Für solche Sachen ist Sascha immer gut. Es war ein überragender Schuss. Wir haben das Tor ja auf Video, vielleicht reichen wir es ein und sehen ihn bald im Sportstudio an der Torwand“, grinste Ewertz.

Bitburg bekommt für beide Seiten fragwürdigen Elfmeter zugesprochen

Dann geriet Schiedsrichter Niclas Berg mit zahlreichen strittigen Entscheidungen immer häufiger in die Kritik. Erstmals bei Martin Jacobs‘ Ausgleich zum 1:1 (43.). Paul Heuser hatte zuvor bei der Ballweiterleitung unabsichtlich Bitburgs Nico Fuchs am Kinn getroffen und ihn für die Verteidigungsaktion aus dem Spiel gekommen. Jacobs hatte Platz und egalisierte. Der zweite Abschnitt begann mit einem Elfmetergeschenk von Schiedsrichter Berg für die Gäste. Christian Scheu soll Simon Floß zu Fall gebracht haben – diesmal wollte die Gegenseite die Entscheidung nicht wahrhaben. Fuchs nahm sich den Ball und erzielte das 1:2 (52.). Beide Trainer waren sich hinterher einig, dass dieser Strafstoß nicht hätte gepfiffen werden sollen. Bitburgs Mann mit der Nummer elf auf dem Trikot blieb weiterhin auffällig. Bei der nächsten Aktion allerdings negativ behaftet für sein Team. Berg wertete Fuchs‘ Aktion gegen Dominik Fuß als Notbremse, Bitburg musste die letzten 24 Minuten in Unterzahl bestreiten.

„Wir waren von Anfang an wach und hatten eine Top-Spielanlage.“

Mülheim-Kärlichs Trainer Nenad Lazarevic hatte wenig auszusetzen am Auftritt seines Teams

Mülheim rannte an, besaß unter anderem durch den eingewechselten Hendrik Hillen und Martin Jacobs reihenweise Chancen. Die Zeit tickte gegen Lazarevics Mannschaft, aber mit der Zielflagge vor Augen fiel das erlösende Tor doch noch. Paul Platzek und Pascal Steinmetz kombinierten sich über die linke Angriffsseite nach vorn und Torjäger Jacobs finalisierte mit seinem zweiten Treffer zum fälligen Ausgleich (88.).

Auch wenn Bitburg nicht viel zum Dreier fehlte, nickte Trainer Ewertz das Unentschieden ab. „Mülheim hatte so viele klare Chancen, dass ich mit dem Punkt zufrieden bin. Die Kirsche hat heute auf der Torte gefehlt, aber ich kann mit diesem Ergebnis sehr gut leben, weil wir momentan auch auf einige Spieler verzichten müssen“, sagte der ehemalige Zweitligaspieler von Alemannia Aachen.

SG 2000 Mülheim-Kärlich – FC Bitburg 2:2 (1:1)

Mülheim-Kärlich: Lehmann, Ternes, Uhrmacher (41. Wilmsmann), Fritsch, Scheu – Weis, Sauer (60. Hillen) – Heuser, Fuß (79. Platzek), Steinmetz – Jacobs.

Bitburg: Kieren – Morbach, Fuchs, Alff, Koch – Hoor (81. Teah), Fisch – Sterges, Floß (69. Delgado), Mourad (46. Wagner) – Bierbrauer.

Schiedsrichter: Niclas Berg (Sohren).

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Simon Floß (32.), 1:1 Martin Jacobs (43.), 1:2 Nico Fuchs (52., Foulelfmeter), 2:2 Martin Jacobs (88.).

Besonderheit: Rote Karte gegen Nico Fuchs (Bitburg) wegen Notbremse (66.).