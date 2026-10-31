SG unentschieden gegen Bitburg Mülheim-Kärlich bekommt beim 1:1 in Überzahl Quittung Matthias Schlenger 31.10.2026, 00:55 Uhr

i Die SG 2000 Mülheim-Kärlich um Tom Weis (Nummer 8) ging gegen den FC Bitburg mit 1:0 in Überzahl in Führung, musste aber dennoch das 1:1 hinnehmen, ein kleiner Rückschlag für den Tabellenführer. Jörg Niebergall

Die SG 2000 Mülheim-Kärlich hat es in der Rheinandliga im Freitagabendduell gegen den FC Bitburg verpasst, ein 1:0 in Überzahl über die Bühne zu bringen. Beide Trainer machten den gleichen Grund dafür aus,

Passend zur Freundschaft beider Trainer war das Endergebnis am kalten Freitagabend. Trotz des 1:1 (0:0) im Heimspiel gegen den FC Bitburg behauptet die SG 2000 Mülheim-Kärlich zwar die Tabellenspitze der Fußball-Rheinlandliga, muss aber befürchten, dass die Verfolger näherrücken.







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