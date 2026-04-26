SG schlägt heimstarken TuS
Mülheim-Kärlich beendet in Kirchberg seine Negativserie
Der Ex-Kirchberger Marc Reifenschneider im Tor der SG Mülheim-Kärlich schnappt sich den Ball. Seine Elf gewann am Wasserturm mit
Der Ex-Kirchberger Marc Reifenschneider im Tor der SG Mülheim-Kärlich schnappt sich den Ball. Seine Elf gewann am Wasserturm mit 2:1, die Kirchberger (in Gelb) müssen weiter nach unten gucken.
Christian Kiefer

Wenn aus der Oberliga keine zwei Rheinland-Klubs absteigen, muss sich der TuS Kirchberg keine großen Gedanken mehr machen, dass er aus der Rheinlandliga absteigt. Trotzdem wäre ein Sieg gegen Mülheim-Kärlich besser gewesen. Aber es wurde ein 1:2.

Lesezeit 3 Minuten
Am Ende einer umkämpften Partie jubelten die Gäste von der SG 2000 Mülheim-Kärlich, nachdem sie sich an diesem 30. Spieltag der Fußball-Rheinlandliga knapp mit 2:1 (1:1) gegen den TuS Kirchberg durchgesetzt hatten. „Wir haben zuletzt dreimal verloren, deswegen war es für uns wichtig, mal wieder zu punkten.

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