Wenn aus der Oberliga keine zwei Rheinland-Klubs absteigen, muss sich der TuS Kirchberg keine großen Gedanken mehr machen, dass er aus der Rheinlandliga absteigt. Trotzdem wäre ein Sieg gegen Mülheim-Kärlich besser gewesen. Aber es wurde ein 1:2.
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Am Ende einer umkämpften Partie jubelten die Gäste von der SG 2000 Mülheim-Kärlich, nachdem sie sich an diesem 30. Spieltag der Fußball-Rheinlandliga knapp mit 2:1 (1:1) gegen den TuS Kirchberg durchgesetzt hatten. „Wir haben zuletzt dreimal verloren, deswegen war es für uns wichtig, mal wieder zu punkten.