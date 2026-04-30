1:3 aus Vorsaison ist präsent Mülheim hat Wittlichs Feier mit Cosmos nicht vergessen Mirko Bernd 30.04.2026, 14:00 Uhr

i In der vergangenen Saison, aus der dieses Foto stammt, verlor die SG Mülheim-Kärlich (von links mit Christoph Fritsch, Dominic Fuß und Lauro Männchen) am vorletzten Spieltag zu Hause mit 1:3 gegen Rot-Weiss Wittlich. Die SG fiel auf Platz zwei zurück, Cosmos Koblenz übernahm die Spitze und wurde Meister. Am Sonntag empfängt der Fünfte Mülheim-Kärlich die Wittlicher, die nun ihrerseits als Zweiter um den Aufstieg kämpfen. Jörg Niebergall

Für die SG 2000 Mülheim-Kärlich geht es um nicht allzu viel im Rheinlandliga-Heimspiel gegen Rot-Weiss Wittlich. Oder doch? Denn für die Gäste geht es um den Aufstieg. Wie für die SG 2000 vor einem Jahr, als Wittlich zu Gast war.

Die SG 2000 Mülheim-Kärlich kann in dieser Saison Zünglein an der Waage im Aufstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga spielen. In den vergangenen beiden Spielzeiten war die SG um Coach Nenad Lazarevic selbst immer stark in diesen involviert, scheiterte zweimal teils dramatisch in der Oberliga-Relegation.







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