Für die SG 2000 Mülheim-Kärlich geht es um nicht allzu viel im Rheinlandliga-Heimspiel gegen Rot-Weiss Wittlich. Oder doch? Denn für die Gäste geht es um den Aufstieg. Wie für die SG 2000 vor einem Jahr, als Wittlich zu Gast war.
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Die SG 2000 Mülheim-Kärlich kann in dieser Saison Zünglein an der Waage im Aufstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga spielen. In den vergangenen beiden Spielzeiten war die SG um Coach Nenad Lazarevic selbst immer stark in diesen involviert, scheiterte zweimal teils dramatisch in der Oberliga-Relegation.