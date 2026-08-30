3:0 mit zwei Geschenken Mülheim hält die Null, Betzdorf kassiert erste Pleite Jens Kötting 30.08.2026, 19:40 Uhr

i Nach einem intensiven Spiel mit Chancen hüben wie drüben waren Tizian Sauer (blaues Trikot) und die SG 2000 Mülheim-Kärlich obenauf, besiegten Mirnes Saranvics SG 06 Betzdorf mit 3:0 – auch, weil sie ihre Chancen konsequenter verwerteten. Manfred Böhmer/balu

Das 3:0 klingt deutlicher, als es war: Die SG 06 Betzdorf kassierte gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich ihre erste Saisonniederlage auch deswegen, weil sie ihre Chancen nicht nutzte, während Mülheim eiskalt war – und von Betzdorfer Fehlern profitierte.

Die SG 06 Betzdorf hat nach dem Aufstieg in die Rheinlandliga die erste Saisonniederlage einstecken müssen. Gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich musste sich das Team von Thomas Schäfer trotz bester Torchancen in der ersten Halbzeit letztendlich klar mit 0:3 (0:1) geschlagen geben.







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