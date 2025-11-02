45 gute Minuten reichen nicht, um gegen die hohe individuelle Qualität von Rheinlandliga-Tabellenführer Rot-Weiss Wittlich bestehen. Das musste dann auch Mülheim-Kärlichs Coach Nenad Lazarevic bei der 1:4-Niederlage neidlos anerkennen.
Der Tabellenführer war nicht zu schlagen, zumindest nicht an diesem verregneten Nachmittag auf dem Wittlicher Kunstrasen: In der Fußball-Rheinlandliga hat der Liga-Primus SV Rot-Weiss Wittlich (jetzt 35 Punkte) eindrucksvoll das Spitzenspiel gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich mit 4:1 (1:1) gewonnen.