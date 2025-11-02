1:4-Niederlage in Wittlich Mülheim hält beim Primus nur eine Hälfte lang mit Sascha Wetzlar 02.11.2025, 21:30 Uhr

i Daniel Aretz (weiß-grünes Trikot), der dieses Mal die Kapitänsbinde des verletzten Christoph Fritsch übernommen hatte, und seine SG 2000 Mülheim-Kärlich hielten bei Spitzenreiter SV Rot-Weiss Wittlich (hier mit Yannick Lauer) 45 Minuten lang gut mit. Das reichte aber nicht. Am Ende standen eine deutliche 1:4-Niederlage und das Abrutschen auf Tabellenplatz vier. Sascha Wetzlar

45 gute Minuten reichen nicht, um gegen die hohe individuelle Qualität von Rheinlandliga-Tabellenführer Rot-Weiss Wittlich bestehen. Das musste dann auch Mülheim-Kärlichs Coach Nenad Lazarevic bei der 1:4-Niederlage neidlos anerkennen.

Der Tabellenführer war nicht zu schlagen, zumindest nicht an diesem verregneten Nachmittag auf dem Wittlicher Kunstrasen: In der Fußball-Rheinlandliga hat der Liga-Primus SV Rot-Weiss Wittlich (jetzt 35 Punkte) eindrucksvoll das Spitzenspiel gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich mit 4:1 (1:1) gewonnen.







Artikel teilen

Artikel teilen