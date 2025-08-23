Auch Saisonspiel drei in der Rheinlandliga entschied die SG 2000 Mülheim-Kärlich für sich – dieses Mal wieder auf dem Platz. Die Mannschaft von Nenad Lazarevic bezwang die SG 99 Andernach mit 3:1, leistete sich aber durchaus auch Schwächephasen.

Auf die Frage nach den Favoriten in der Fußball-Rheinlandliga nennen viele Experten den SV Rot-Weiss Wittlich, den Ahrweiler BC und die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Die ersten drei Spieltage geben ihnen recht. Genau dieses Trio hat mit neun Punkten bislang das Maximum eingespielt. Mülheim-Kärlichs dritter Streich gelang mit einem 3:1-Derbysieg gegen die SG 99 Andernach. Zur Erinnerung: Die Punkte gegen Eintracht Trier II waren der SG 2000 am grünen Tisch zugesprochen worden, nachdem die Eintracht einen nicht-spielberechtigten Akteur hatte auflaufen lassen.

Doch zurück zum Spiel gegen Andernach: Trainer Nenad Lazarevic zeigte sich mit Ergebnis und Routine seiner Elf zufrieden. Dass die Gastgeber mutig auftraten und sich gut verkauften, wertete Mülheims Dreier noch einmal auf. „Vor allem in der Anfangsphase hat Andernach Druck ausgeübt. Sie haben das gut gemacht“, lobte Lazarevic den Gegner. „Aber dann haben wir mehr Ruhe ins Spiel bekommen und die reifere Anlage gezeigt.“

Die „Bäckerjungen“ gingen direkt in die Vollen. Gian Luca Dolon setzte sich schon in der zweiten Minute gegen zwei Verteidiger durch, scheiterte dann aber an Schlussmann Hamada Khalil, den Nachschuss von Tim Esten klärte Christian Scheu dicht vor der eigenen Torlinie. Nach zehn Minuten hatte die SG 2000 die erste Drangphase überstanden. Es gelang, mehr Ruhe ins eigene Spiel zu bringen. Allerdings kamen die Gastgeber zu einer weiteren Möglichkeit: Nach Filip Reintges‘ Balleroberung im Mittelfeld suchte Esten seinen Sturmpartner Mike Borger, fand ihn jedoch nicht (15.).

„Wenn er diese Situation pfeift, können wir uns nicht beschweren. Allerdings standen die Andernach zuvor wohl auch im Abseits.“

Mülheims Trainer Nenad Lazarevic zu einem Handspiel von Christian Scheu

Die alte Weisheit des Schicksals, hinten bestraft zu werden, wenn man vorn die eigenen Gelegenheiten nicht nutzt, bestätigte Tom Weis. Pascal Steinmetz gewann das Laufduell gegen Philipp Schmitz, ließ Andernachs Innenverteidiger aussteigen und ebnete Weis den Weg. Aus 14 Metern schob er den Ball in die rechte untere Ecke (21.). Dann die erste strittige Szene der Partie: Nach den Stationen Reintges und Esten kam Borger für Andernach zum Abschluss, den Scheu mit dem Arm entschärfte. Das Schiedsrichtergespann um Jan-Hagel Engel sah keine unnatürliche Armhaltung des Mülheimer Innenverteidigers. Weiterspielen anstatt Strafstoß für Andernach und Rot gegen Scheu. Lazarevic sagte nach Spielende: „Wenn er diese Situation pfeift, können wir uns nicht beschweren. Allerdings standen die Andernach zuvor wohl auch im Abseits.“

Andernacher Schlussoffensive nicht von Erfolg gekrönt

Es war eine Phase, die für die SG 2000 lief, die dann auch durch Dominic Fuß erhöhte. Diesmal bereitete Weis mit einem Freistoß vor und Fuß köpfte über Jannis Koch hinweg (32.). Andernachs Zuordnung stimmte nicht, der Torschütze hatte sich von seiner Bewachung gelöst. „Ein gutes Ergebnis für uns, weil wir in den ersten 15 Minuten doch etwas Glück hatten. Aber wir haben gut und mit viel Wille verteidigt“, fasste der Mülheimer Coach den ersten Durchgang zusammen. Borger (42.) und Dolon (45.) verpassten kurz vor der Pause den möglichen Anschluss. Es hatte seinen Grund, dass Lazarevic seinen Torhüter gesondert lobte. „Er war sehr präsent und hat seine Sache gut gemacht.“

Es dauerte nach dem Wiederanpfiff nur 30 Sekunden, bis Mülheim-Kärlich einen großen Schritt in Richtung Sieg machte. Tizian Sauer leitete mit einem perfekt justierten Pass auf Paul Hauser einen Konter ein, und nach Heusers Querlage hatte Martin Jacobs leichtes Spiel. „Dieser Auftakt in die zweite Halbzeit hat uns in die Karten gespielt“, kommentierte Lazarevic. Aber die Einheimischen steckten nicht auf und erhöhten den Druck. Zunächst ohne Erfolg, aber mit seinem bereits vierten Saisontor verkürzte Mike Borger den Rückstand. Schiedsrichter Engel zeigte nach einem Foulspiel an Argjend Idrizi auf den Punkt, Borger verwandelte sicher (78.). Die SG 99 warf danach noch einmal alles nach vorn, allerdings fehlte die Präzision. „Eine Niederlage tut natürlich immer weh, aber mit unserer Leistung bin ich definitiv zufrieden. Sie schmerzt das Ergebnis nicht ganz so“, sagte Andernachs Coach Kim Kossmann.

SG 99 Andernach – SG 2000 Mülheim-Kärlich 1:3 (0:2)

Andernach: Koch – P. Schmitz, L. Schmitz, Wilbert – M. Wingenbach (65. de Abreu), Reintges, Neunheuser (71. L. Wingenbach), Saftig (65. Dshabrailow) – Dolon – Borger, Esten (71. Idrizi).

Mülheim-Kärlich: Khalil – Ternes, Moosakhani (46. Wilmsmann), Scheu, Uhrmacher (81. Fritsch) – Sauer, Fuß – Heuser (73. Hillen), Weis (55. Semmler), Steinmetz (72. Pede) – Jacobs.

Schiedsrichter: Jan-Hagen Engel (Monzelfeld).

Zuschauer: 250.

Tore: 0:1 Tom Weis (21.), 0:2 Dominic Fuß (32.), 0:3 Martin Jacobs (46.), 1:3 Mike Borger (78./Foulelfmeter).

Besonderheit: Rote Karte gegen Andernachs Trainer Kim Kossmann (47.) wegen einer Unsportlichkeit.