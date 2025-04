Man kann Zahlen bekanntlich stets unterschiedlich interpretieren: Rheinlandliga-Tabellenführer SG 2000 Mülheim-Kärlich beklagt vor dem Duell gegen Aufsteiger VfB Linz (Donnerstag, 20 Uhr) eine Vielzahl an Gegentoren aus den vergangenen Partien – hat aber mit dem jüngsten 5:2 bei der SG Westerburg das angekratzte Selbstvertrauen wieder aufpoliert. Die Gäste fühlen sich fern des heimischen Kaiserbergs irgendwie nicht richtig wohl, „aber wenn man bedenkt, dass wir erst im November den ersten Auswärts-Punkt geholt haben, haben wir uns in dieser Hinsicht schon stabilisiert“, findet VfB-Trainer Thomas Schuster, dessen Team seither insgesamt neun Zähler in der Fremde gesammelt hat.

Mehr Stabilität auf dem Weg in Richtung Meisterschaft

„Natürlich ist das bei uns ein Thema“, sagt SG-Trainer Nenad Lazarevic nach 14 Gegentreffern in den vergangenen fünf Partien, „wir hatten in der Hinrunde die beste Abwehr gehabt, im Moment sind wir in dieser Hinsicht nicht ganz dort, wo wir sein möchten“, sucht er nach Erklärungen, „wir hatten zuletzt einige erkrankte Jungs, die nicht ganz den Rhythmus hatten und immer noch nicht haben.“ Zuletzt brauchte es daher stets zumindest drei Tore auf der anderen Seite, um zu Punkten zu kommen – was mit Blick auf das Titelrennen auf Dauer schwierig werden dürfte. „Klar, wir müssen wieder kompakter werden“, weiß Lazarevic, der bei allem Respekt vor dem Gegner aber auch sagt: „Wenn du aufsteigen willst, musst du so ein Heimspiel gewinnen.“

3:3 gegen Schweich dient als Warnung

Dass aber auch die Heimspiele gegen die Konkurrenz aus dem Souterrain der Tabelle keine Selbstläufer darstellen, musste die SG zuletzt beim 3:3 gegen Schweich festellen (Lazarevic: „Die zwei verlorenen Punkte haben uns wehgetan“). Ein Ergebnis, das sicher auch VfB-Coach Schuster zur Kenntnis genommen hat, der durchaus selbstbewusst den Weg auf die andere Rheinseite antritt. Da wäre zum einen das jüngste 2:1 gegen die SG Vordereifel, aber eben auch das Hinspiel, in dem die Linzer den Mülheimern eine von nur drei Niederlagen in der Hinrunde beibringen konnten. „Ob das ein kleiner psychologischer Vorteil ist, wird sich zeigen“, sagt Schuster, „ich denke, wenn der Anpfiff ertönt, wird das aber eher kein Thema mehr sein. Dann denkst du nicht über die letzten Spiele nach. Dann zählt das Hier und Jetzt.“

Linzer Torschütze fehlt verletzt

Glaubt man den Trainern, dürfte sich am Schul- und Sportzentrum durchaus ein flottes Spiel entwickeln. „Es gibt keinen Grund, die Linzer zu unterschätzen, wir werden eine Leistung, wie wir sie häufig in der Hinrunde gezeigt haben brauchen, um die drei Punkte zu holen“, stellt Lazarevic sein Team auf arbeitsreiche 90 Minuten ein. „Linz ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will, wir sind gewarnt.“ Und Schuster sagt mit Vorfreude: „Es lohnt sich, sich das Spiel anzuschauen.“ Verzichten muss er dabei auf Manuel Rott, Schütze des 1:0 am Wochenende gegen Vordereifel, der sich am Arm verletzt hat. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Wieder dabei ist hingegen Yannick Becker, der seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen hat.