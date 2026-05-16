7:1-Sieg gegen Linz Mülheim beschert sich einen versöhnlichen Heimabschluss Thomas Hardt 16.05.2026, 22:25 Uhr

i Ob der Schuss von Daniel Aretz am Ende den Weg ins Tor fand? Der Mülheimer Offensivakteur traf jedenfalls beim 7:1-Sieg seiner SG 2000 gegen den VfB Linz. Jörg Niebergall

Wenn es für den VfB Linz darum gegangen ist, mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen, dann ist das gründlich in die Hose gegangen: Die Kaiserbergelf unterlag bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich deutlich mit 1:7.

Der VfB Linz ist weiterhin ein gerngesehener Gast an der Judengasse in Mülheim-Kärlich. Seit 15 Jahren liefern die Kaiserstädter hier ihre Punkte bei ihren Besuchen bei der SG 2000 immer brav ab. So auch am Samstag, wo die deutliche 1:7 (1:3)-Pleite bereits die fünfte Niederlage in Folge für den VfB war.







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