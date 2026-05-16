Wenn es für den VfB Linz darum gegangen ist, mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen, dann ist das gründlich in die Hose gegangen: Die Kaiserbergelf unterlag bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich deutlich mit 1:7.
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Der VfB Linz ist weiterhin ein gerngesehener Gast an der Judengasse in Mülheim-Kärlich. Seit 15 Jahren liefern die Kaiserstädter hier ihre Punkte bei ihren Besuchen bei der SG 2000 immer brav ab. So auch am Samstag, wo die deutliche 1:7 (1:3)-Pleite bereits die fünfte Niederlage in Folge für den VfB war.