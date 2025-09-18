Nein, es war kein Kellerduell, das die Zuschauer vom Hocker reißen konnte. Das 0:0 zwischen dem VfB Wissen und dem VfB Linz war eben auch ein klassisches 0:0-Spiel, das keinen Sieger verdient hatte.
Wer ein Topspiel der Rheinlandliga sehen wollte, dessen Wahl fiel am Mittwochabend wohl kaum auf die Partie zwischen dem VfB Wissen und dem VfB Linz. Bei der Nullnummer der beiden Fast-Absteiger der Vorsaison, die wieder in gefährlicher Nähe zum Tabellenende rangieren, wurden indes nicht einmal die Mindestanforderungen der 230 Zuschauer erfüllt.