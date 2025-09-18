Wissen gegen Linz endet torlos Müdes 0:0 – Kellerduell macht seinem Namen alle Ehre Stefan Kieffer 18.09.2025, 10:17 Uhr

i Fehlenden Einsatz konnte man beiden Teams, also weder dem VfB Wissen (blaue Trikots) noch dem VfB Linz, unterstellen. Spielerisch gab es aber bei beiden Teams ganz viel Luft nach oben - das 0:0 war da fast folgerichtig. Manfred Böhmer

Nein, es war kein Kellerduell, das die Zuschauer vom Hocker reißen konnte. Das 0:0 zwischen dem VfB Wissen und dem VfB Linz war eben auch ein klassisches 0:0-Spiel, das keinen Sieger verdient hatte.

Wer ein Topspiel der Rheinlandliga sehen wollte, dessen Wahl fiel am Mittwochabend wohl kaum auf die Partie zwischen dem VfB Wissen und dem VfB Linz. Bei der Nullnummer der beiden Fast-Absteiger der Vorsaison, die wieder in gefährlicher Nähe zum Tabellenende rangieren, wurden indes nicht einmal die Mindestanforderungen der 230 Zuschauer erfüllt.







Artikel teilen

Artikel teilen