Torloses Remis für Ahrweiler Morbachs Frank tritt zurück, „ABC-Co“ Fichtl sieht Rot Matthias Schlenger 01.03.2026, 18:31 Uhr

i In dieser Szene zeigte der luxemburgische Schiedsrichter Oliver Gorges dem Ahrweilerer Co-Trainer Max Fichtl die Rote Karte auf dem Morbacher Kunstrasen nach einer Situation, in der die Gäste einen Elfmeter hätten bekommen müssen aus ihrer Sicht. Den gab es nicht, die Partie endete vor 200 Zuschauern 0:0. Christian Kiefer

Es war auch ohne Tore einiges los beim Rheinlandliga-Duell zwischen der FV Morbach und dem Ahrweiler BC. So gab es vor 200 Zuschauern eine Rote Karte für den ABC-Co-Trainer. Der Morbacher Coach war indes gar nicht da, er trat am Freitag zurück.

An der Tabellenspitze der Fußball-Rheinlandliga hat sich nichts geändert: Während Rot-Weiss Wittlich bei Eintracht Trier II ein 2:2 erbeutete, musste sich Spitzenreiter Ahrweiler BC mit einem 0:0 bei der FV Hunsrückhöhe Morbach begnügen. Die SG Schneifel ist allerdings nach dem 3:2 gegen Linz wieder bis auf einen Punkt am Spitzenduo dran.







