Es war auch ohne Tore einiges los beim Rheinlandliga-Duell zwischen der FV Morbach und dem Ahrweiler BC. So gab es vor 200 Zuschauern eine Rote Karte für den ABC-Co-Trainer. Der Morbacher Coach war indes gar nicht da, er trat am Freitag zurück.
An der Tabellenspitze der Fußball-Rheinlandliga hat sich nichts geändert: Während Rot-Weiss Wittlich bei Eintracht Trier II ein 2:2 erbeutete, musste sich Spitzenreiter Ahrweiler BC mit einem 0:0 bei der FV Hunsrückhöhe Morbach begnügen. Die SG Schneifel ist allerdings nach dem 3:2 gegen Linz wieder bis auf einen Punkt am Spitzenduo dran.