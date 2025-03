Mit freiem Kopf zum ersten Sieg?

Mit dem Spaß sollen auch die Tore und damit die Punkte wiederkommen. So oder so ähnlich lässt sich die Lage beim TuS Immendorf zusammenfassen, der nach einem enttäuschenden 0:3 am vergangenen Wochenende gegen den TuS Kirchberg nun erneut ein Heimspiel hat: Am Sonntag um 15 Uhr geht’s auf dem Dörnchen gegen den FV Hunsrückhöhe Morbach.

Einfach Fußballspielen als Therapie

„Wir können das 0:3 nicht mehr ändern, wir haben einfach ein paar Dinge angesprochen, die wir anders und besser machen wollen“, sagt TuS-Trainer Torben Kühl-Decker, der die Heimpleite im Training denn auch nicht mehr mehr großartig aufbereitet hat. Zu Beginn der Woche reichte denn auch ein einziger Ball auf dem Platz, „ich habe die Jungs bewusst einfach mal zwei mal 30 Minuten Fußball spielen lassen, um die Köpfe freizubekommen“. Den Spaßfaktor hochzuhalten, ohne dabei die Spannung zu verlieren, so der Gedanke des Trainers.

So bescheiden die Situation in Immendorf nach drei Niederlagen aus drei Spielen derzeit auch sein mag – neu ist sie nicht. Der TuS erlebt seit seiner Rheinlandliga-Zugehörigkeit immer mal wieder Höhen und Tiefen, nach schwachem Start in die aktuelle Saison hat die furiose Serie im Herbst womöglich die Erwartungshaltung verändert. „Vielleicht hatten wir in in dieser Phase auch ab und an das Spielglück auf unserer Seite, das hat sich im Moment ein bisschen umgekehrt“, sagt Kühl-Decker. „Das muss man akzeptieren und dagegen ankämpfen. Und das tun wir.“

Eigene Idee steht im Vordergrund

Dazu gehört auch, die eigene fußballerische Idee nicht in den Hintergrund zu rücken, auch wenn sich mit dem FV Morbach die zweitbeste Offensive der Liga (55 Tore) in Immendorf vorstellt. Erst am Wochenende hatten sich die Hunsrücker mit 3:1 gegen den Tabellenvierten Hochwald mit 3:1 durchgesetzt. Weil die Morbacher aber auch schon stolze 40 Gegentore kassiert haben, könnten sich mit Blick auf deren Defensive Ansatzpunkte für Immendorf ergeben. „Egal, ob wir zu Hause gegen Letzten oder auswärts beim Ersten spielen, wir schauen auf uns“, sagt Kühl-Decker.