Spieler des Spieltags Mike Borger: Drei „Richtige“ für den Sechser im Lotto Mirko Bernd 30.03.2026, 13:14 Uhr

i Spieler des Spieltags: Andernachs Mike Borger. René Weiss

Für einen Stürmer ist es am besten, wenn er nicht überlegt. Heißt es. Mike Borger nahm sich diese alte Weisheit zu Herzen und traf nach einer kleinen Flaute beim verrückten 7:4 der SG 99 Andernach bei der SG Hochwald dreimal.

Vier Spiele lang war Mike Borger ohne einen Treffer geblieben. Das nagt natürlich an einem Stürmer, auch an dem der SG 99 Andernach. Aber oft ist es bei Angreifern so wie bei der berühmten Ketchup-Flasche, bei der mal eine Zeitlang gar nichts kommt und dann alles wieder auf einmal.







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