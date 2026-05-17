Von Aufrappeln keine Spur beim Rheinlandliga-Absteiger SV Mendig. Der war auch im letzten Heimspiel der Saison beim 0:4 gegen den FC Bitburg chancenlos – und das führte zu einer schonungslosen Einordnung von Trainer Damir Mrkalj.
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Das 0:4 (0:0) zwischen dem SV Eintracht Mendig und dem FC Bitburg war aufgrund der Tabellenpositionen in der Fußball-Rheinlandliga im Grunde bedeutungslos. Mendig stand bereits im Vorfeld als Absteiger fest und für Bitburg auf Rang sieben geht weder nach oben noch nach unten noch etwas.