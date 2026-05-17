0:4-Niederlage gegen Bitburg 
Mendigs Trainer fordert nach Abstieg Umdenken im Verein
Mendigs Dama Kanoute (weißes Trikot) versucht den Ball vor Bitburgs Nico Fuchs (links) zu behaupten. Das mit der Ballbehauptung
Mendigs Dama Kanoute (weißes Trikot) versucht den Ball vor Bitburgs Nico Fuchs (links) zu behaupten. Das mit der Ballbehauptung klappte bei der 0:4-Niederlage allerdings nur allzu selten beim SV.
Jörg Niebergall

Von Aufrappeln keine Spur beim Rheinlandliga-Absteiger SV Mendig. Der war auch im letzten Heimspiel der Saison beim 0:4 gegen den FC Bitburg chancenlos – und das führte zu einer schonungslosen Einordnung von Trainer Damir Mrkalj.

Lesezeit 3 Minuten
Das 0:4 (0:0) zwischen dem SV Eintracht Mendig und dem FC Bitburg war aufgrund der Tabellenpositionen in der Fußball-Rheinlandliga im Grunde bedeutungslos. Mendig stand bereits im Vorfeld als Absteiger fest und für Bitburg auf Rang sieben geht weder nach oben noch nach unten noch etwas.

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