Hochwald ist zu (heim-)stark Mendigs leichtsinnige Minuten besiegeln 1:4-Niederlage 19.10.2025, 11:35 Uhr

i Symbolbild dpa

Für Rheinlandliga-Aufsteiger SV Eintracht Mendig bleibt es vorerst bei einem Auswärtssieg und damit drei Punkten in der Fremde. Bei der SG Hochwald war beim 1:4 nur wenig zu holen, auch wenn die Gäste in Führung gingen.

In der Fußball-Rheinlandliga gibt es eine nicht nur gefühlt statistisch siginifikante Größe in dieser Saison: Bei vielen Mannschaften herrscht eine große Diskrepanz zwischen der Bilanz zu Hause und der außerhalb des eigenen „Wohnzimmers“. Bei einer dieser Mannschaften war der Aufsteiger SV Eintracht Mendig um Coach Damir Mrkalj am Samstag zu Gast – und verlor bei der SG Hochwald in Hentern vor 250 Zuschauern mit 1:4 (1:3).







