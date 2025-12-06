Mendig und Wirges tun sich beim 0:0 nicht weh

Keiner wollte dem anderen wirklich wehtun, keiner wollte zu sehr ins Risiko gehen – und so war das 0:0 zwischen dem SV Eintracht Mendig und der EGC Wirges fast folgerichtig und für beide Trainer ein Ergebnis, mti dem sie leben konnten.
Mit einem torlosen Remis haben sich der SV Eintracht Mendig und die Spvgg EGC Wirges im Aufsteigerduell der Fußball-Rheinlandliga (19. Spieltag) in die Winterpause verabschiedet. Während Mendig damit zumindest mit einem kleinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze überwintert, stehen die Gäste mit 28 Zählern im gesicherten Mittelfeld.