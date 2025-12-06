Torloses Remis zum Abschluss Mendig und Wirges tun sich beim 0:0 nicht weh Daniel Fischer 06.12.2025, 21:16 Uhr

i Brice Mitel (weißes Trikot) lieferte sich nicht nur einen intensiven Zweikampf mit Wirges`Lennart Kohlenbeck, sondern hatte auch eine der besten Chancen für die Gastgeber. Davon bekamen die 120 Zuschauer allerdings beim 0:0 nicht allzu viele zu sehen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Keiner wollte dem anderen wirklich wehtun, keiner wollte zu sehr ins Risiko gehen – und so war das 0:0 zwischen dem SV Eintracht Mendig und der EGC Wirges fast folgerichtig und für beide Trainer ein Ergebnis, mti dem sie leben konnten.

Mit einem torlosen Remis haben sich der SV Eintracht Mendig und die Spvgg EGC Wirges im Aufsteigerduell der Fußball-Rheinlandliga (19. Spieltag) in die Winterpause verabschiedet. Während Mendig damit zumindest mit einem kleinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze überwintert, stehen die Gäste mit 28 Zählern im gesicherten Mittelfeld.







