Der April wird für den SV Eintracht Mendig und den TuS Immendorf im Abstiegskampf der Rheinlandliga ein entscheidender Monat. Er beginnt mit dem direkten Duell der Beiden an Gründonnerstag.
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Osterfeuer werden überwiegend am Karsamstag, oft in der Abenddämmerung, oder der Nacht zum Ostersonntag abgebrannt. In der Fußball-Rheinlandliga würden das zwei Mannschaften gerne schon Gründonnerstag ab 20 Uhr tun. Nötig haben es beide, denn der Gastgeber SV Eintracht Mendig geht als Tabellenviertletzter (vier Mannschaften steigen ab) und einem Punkt Rückstand ins vorgezogene Duell mit dem Fünftletzten TuS Immendorf.