Der SV Eintracht Mendig hat nicht unerwartet beim Top-Team Rot-Weiss Wittlich verloren. Das 0:4 gilt es schnell abzuhaken, denn schon am Gründonnerstag geht der Abstiegskampf in der Rheinlandliga weiter.
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Der SV Eintracht Mendig ist nicht ganz unerwartet am 26. Spieltag der Fußball-Rheinlandliga auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Denn die Mendiger mussten beim Rot-Weiss Wittlich ran – und der wusste natürlich, dass er seinerseits mit einem Sieg wieder auf den zweiten Platz würde springen können.