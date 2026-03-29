0:4 schon nach 32 Minuten
Mendig stellt um und verhindert Klatsche in Wittlich
Mendigs Stürmer Brice Braquin Mitel musste beim 0:4 in Wittlich nur 63 Minuten "gehen", er wurde geschont für das wichtige Kelle
Mendigs Stürmer Brice Braquin Mitel musste beim 0:4 in Wittlich nur 63 Minuten "gehen", er wurde geschont für das wichtige Kellerduell am Gründonnerstag gegen Immendorf.
Jörg Niebergall

Der SV Eintracht Mendig hat nicht unerwartet beim Top-Team Rot-Weiss Wittlich verloren. Das 0:4 gilt es schnell abzuhaken, denn schon am Gründonnerstag geht der Abstiegskampf in der Rheinlandliga weiter.

Lesezeit 2 Minuten
Der SV Eintracht Mendig ist nicht ganz unerwartet am 26. Spieltag der Fußball-Rheinlandliga auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Denn die Mendiger mussten beim Rot-Weiss Wittlich ran – und der wusste natürlich, dass er seinerseits mit einem Sieg wieder auf den zweiten Platz würde springen können.

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Samstag & Montag
Neues aus der Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren